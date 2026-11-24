Eğitim Sen, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı açıklamada ekonomik kayıplara, güvencesiz istihdama ve artan iş yüküne dikkat çekerek, "Öğretmenlerin ihtiyacı olan şey övgü dolu sözler değil, yaşadığı sorunlara kalıcı çözümler üretilmesidir" dedi.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında yaptığı yazılı açıklamayla eğitim emekçilerinin çalışma ve yaşam şartlarını değerlendirdi. Öğretmenlerin ekonomik, sosyal ve özlük haklarındaki kayıpların derinleştiğini belirten sendika, temel sorunların görmezden gelindiğini savundu.

"Gerçek sorunlar hamasi nutuklarla örtülüyor"

Dünya genelinde Öğretmenler Günü'nün 5 Ekim'de kutlandığını hatırlatan Eğitim Sen'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Dünya genelinde öğretmenler 5 Ekim’i ‘Dünya Öğretmenler Günü’ olarak kutlarken, Türkiye’de 12 Eylül darbecilerinin ilanı olan 24 Kasım; gerçeklerin üzerinin hamasi nutuklarla örtüldüğü bir güne dönüştürülmüştür. Süslü övgülerin havada uçuştuğu ancak öğretmenlerin en temel sorunlarının ısrarla yok sayıldığı bir 24 Kasım’ı daha karşılıyoruz.”

"Öğretmenler veri giriş memuruna dönüştürülüyor"

Ortak yazılı sınav uygulamaları ve e-Okul Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) üzerinden öğretmenlere ek iş yükü getirildiğini savunan sendika, bu durumun mesleki ve pedagojik özerkliği zayıflattığını ifade etti.

Açıklamada sistemin doğurduğu yük şu sözlerle eleştirildi: “Öğrencinin öğrenme sürecini bir bütün olarak ele alan pedagojik değerlendirme terk edilerek, öğretmenlerden her bir öğrencinin her bir sorudan aldığı puanı tek tek sisteme girmesi istenmekte; eğitim emekçileri binlerce mekanik işlemle boğuşan birer ‘veri giriş memuru’na dönüştürülmektedir.”

"Emeğimiz giderek değersizleşmektedir"

Maaşların artan barınma, gıda ve ulaşım giderleri karşısında yetersiz kaldığını belirten Eğitim Sen, okullardaki yardımcı hizmetli ve memur eksikliği sebebiyle öğretmenlerin eğitim dışındaki idari ve fiziki işlerle de ilgilenmek zorunda bırakıldığını kaydetti. İdari, teknik ve yardımcı hizmetler sınıfındaki çalışanların da angarya işlerle karşı karşıya kaldığı belirtilerek tüm eğitim emekçilerinin haklarının korunması gerektiği vurgulandı.

"Hükümetin değil, halkın öğretmenleriyiz"

Kariyer basamaklarına dayalı eşitsizliklere, mülakat uygulamalarına ve siyasi kadrolaşmaya karşı mücadelelerini sürdüreceklerini açıklayan sendika, mesleki özerklik vurgusu yaptı: “Dünyanın her yerinde eğitim emekçileri geçici hükümetlere değil; öncelikle öğrencilerine, bilime ve halka karşı sorumludur. İktidarın mesleğimizi değersizleştiren, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran ve emeğimizi güvencesizleştiren tüm politikalarına rağmen, hükümetin değil halkın öğretmenleri olmakta kararlıyız.”

"Ücretli ve sözleşmeli istihdama son verilmeli"

Okullarda öğretmen açığı bulunmasına rağmen çok sayıda genç öğretmenin atama beklediğine dikkat çeken Eğitim Sen, mülakatların ve güvencesiz istihdamın kaldırılmasını talep etti.

Sendika açıklamasını şu çağrıyla tamamladı: “Öğretmen emeğini ucuzlatan ücretli ve sözleşmeli istihdam politikalarına derhal son verilmeli; atama bekleyen tüm meslektaşlarımızın kadrolu ve güvenceli biçimde öğrencileriyle buluşması sağlanmalıdır.” (ANKA)