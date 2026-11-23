DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan tarafından kamuoyuna duyurulan "Siyasi Ahlak Manifestosu"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Manifestoyu memnuniyetle karşıladığını belirten Babacan, çalışmanın kendi partilerinin "Temiz ve İlkeli Siyaset" çağrısıyla ortak hedefler taşıdığına dikkat çekti.

Siyaset gündeminde yer alan "Siyasi Ahlak Manifestosu"na DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan destek geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yayımlayan Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın açıkladığı manifestoyu olumlu bulduğunu ifade etti. Ortak hedef ve ilkeler vurgusu Manifestonun içeriğine ve amaçlarına değinen Babacan, söz konusu çalışmanın DEVA Partisi’nin siyasi vizyonuyla örtüştüğünü belirtti. Babacan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Mahmut Arıkan’ın açıkladığı Siyasi Ahlak Manifestosu’nu memnuniyetle karşılıyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bu çalışmanın, Temiz ve İlkeli Siyaset çağrımızla aynı temel kaygıları ve hedefleri paylaştığını görmekten çok memnun oldum. Ülkemizde ahlak ve güven temelinde yeni bir siyaset anlayışını hep birlikte inşa etmek zorundayız." (ANKA)

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