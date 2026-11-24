Sermaye piyasalarındaki milyarlarca liralık şüpheli işlemlere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Fon Soruşturması" kapsamında 4 şüpheli daha tutuklandı. Son kararlarla birlikte dosyadaki toplam tutuklu sayısı 140'a ulaştı.

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen milyarlarca liralık şüpheli işlemlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "Fon Soruşturması" derinleşerek devam ediyor. Kimlikleri açıklanmayan 4 kişi tutuklandı Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında son olarak gözaltına alınan 6 şüphelinin savcılık sorguları dün akşam saatlerinde tamamlandı. İfade işlemlerinin ardından: Kimlikleri açıklanmayan şüphelilerden 1'i doğrudan savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 4 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

Diğer 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklu sayısı 140'a çıktı Adalet Bakanı Akın Gürlek, önceki gün yaptığı açıklamada soruşturma kapsamındaki toplam tutuklu sayısının 136 olduğunu duyurmuştu. Dün gece verilen 4 yeni tutuklama kararıyla birlikte dosyadaki toplam tutuklu sayısı 140'a yükseldi. (ANKA)

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