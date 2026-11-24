Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının kuzeybatıdan başlayarak hissedilir derecede azalacağını duyurdu. Yurdun büyük bölümünde kuvvetli sağanak beklenirken, yüksek kesimlerde kar yağışı ve buzlanma uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları bugünden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak belirgin şekilde düşecek. Soğuk havayla birlikte ülkenin büyük bir bölümünde yağışlı sistem etkili olacak.

Hangi bölgelerde yağış bekleniyor?

Önümüzdeki 24 saat boyunca Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Şanlıurfa ve Mardin çevreleri dışında tüm yurtta yağış görülecek. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların; zamanla İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kara dönüşmesi tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış alacak il ve bölgeler

MGM, yağışların bazı bölgelerde yerel olarak kuvvetli olacağını belirterek şu noktalar için özel uyarıda bulundu:

İç Anadolu'nun doğusu

Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Orta Karadeniz kıyıları

Adana, Osmaniye, Erzincan, Tunceli, Erzurum ve Ardahan çevreleri

Antalya'nın doğu ve Hatay'ın kuzey ilçeleri

Sel ve buzlanmaya karşı tedbir çağrısı

Yetkililer, kuvvetli yağışların yol açabileceği sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Ayrıca kar yağışının beklendiği yüksek kesimlerde buzlanma, don olayı ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı sürücülerin ve bölge halkının tedbirli olması gerektiği vurgulandı. (ANKA)