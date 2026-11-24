Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Kurucular Kurulu üyesi Bülent Arınç, sosyal medya hesabından yaptığı "Siyaset Değirmeninde Sınav" başlıklı paylaşımda siyasetin mevcut durumuna dair sert eleştirilerde bulundu. Arınç, partide yükselen yeni kadroların bir bölümünde tecrübe ve donanım eksikliği olduğunu savundu.

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve AK Parti Kurucular Kurulu üyesi Bülent Arınç, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı "Siyaset Değirmeninde Sınav" başlıklı yazısıyla siyaset gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk siyasetinde bir "ahlaki bunalım" yaşandığını öne süren Arınç, uzun zamandır gördüğü yanlışları dile getirdiğini belirterek, siyasetin millet nezdindeki itibarının ve güvenilirliğinin korunması gerektiğini vurguladı.

"Siyaset bir değirmen gibi çalışır"

Siyasetin insanları makam, mevki, para ve hırslarıyla imtihan ettiğini ifade eden Arınç, paylaşımında şu değerlendirmelere yer verdi: "Türk siyaseti bir değirmen gibi çalışır; sizi içine alır, öğütür, yeterince öğüttüğünde de sizinle işi biter ve sizi un misali yolcu eder. Bu değirmendeki sınavını hakkıyla verenler de vardır, ardında sayısız şaibe, kötü bir nam ve ağır bir miras bırakarak siyaset sahnesinden ayrılanlar da…"

Üç dönem kuralı ve yeni kadrolara eleştiri

AK Parti'nin kuruluş döneminde partiye dinamizm kazandırmak amacıyla benimsedikleri "üç dönem kuralı"nı hatırlatan Arınç, uzun yıllar iktidarda kalmanın getirdiği bazı sonuçların o günlerde yeterince öngörülemediğini ifade etti.

Kurucu kadroların zorluklar ve davalarla yoğrularak siyaset yaptığını belirten Arınç, zamanla yenilenen kadrolarla ilgili şu tespitlerde bulundu:

Tecrübe ve donanım eksikliği: Partide, siyasette ve bürokraside yükselen yeni kadroların bir bölümünde ciddi bir tecrübe ve donanım eksikliği ortaya çıktığını savundu.

Partide, siyasette ve bürokraside yükselen yeni kadroların bir bölümünde ciddi bir tecrübe ve donanım eksikliği ortaya çıktığını savundu. Siyasi mücadele vurgusu: Yeni isimlerin birçoğunun muhalefet görmediğini ve siyasi bedel ödemeden önemli makamlara geldiğini belirten Arınç, bu durumun zamanla ahlaki sorunları beraberinde getirdiğini öne sürdü.

Yeni isimlerin birçoğunun muhalefet görmediğini ve siyasi bedel ödemeden önemli makamlara geldiğini belirten Arınç, bu durumun zamanla ahlaki sorunları beraberinde getirdiğini öne sürdü. İstisnalar: Arınç, dürüstlüğü ve liyakatiyle örnek olan isimleri bu eleştirilerinin dışında tuttuğunu ve ayrı bir yere koyduğunu da ekledi.

"Trol ordularıyla üzerimize saldırıyorlar"

Açıklamalarına en yüksek sesle tepki gösterenlerin mevcut durumun sorumluları olduğunu iddia eden Bülent Arınç, özeleştiri yapmak yerine kendisine yönelik karalama kampanyaları yürütüldüğünü savundu. Arınç, sözlerini şöyle tamamladı: "Hakikatlerle yüzleşmek ve yanlışları düzeltmek yerine, trol ordularının yalan ve iftiralarıyla üzerimize saldırmayı tercih ediyorlar. Bugüne kadar doğru bildiğim ne varsa hiçbir korkuya ve hesaba kapılmadan ifade ettim. Bundan sonra da aynı kararlılıkla konuşmaya devam edeceğim. Benim saklayacak bir hesabım yok; ekşi yemedim ki karnım ağrısın." (ANKA)