Eğitim-İş Sendikası’nın 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde 9 bin 34 öğretmenle gerçekleştirdiği kapsamlı araştırma, eğitimcilerin yaşadığı ekonomik darboğazı gözler önüne serdi. Araştırmaya göre öğretmenlerin yüzde 63,82’si maaşından en çok pay ayırdığı ilk üç kalem arasında borç ve kredi ödemelerini gösterirken, İstanbul’daki kiracı öğretmenlerin yüzde 89,69’u yüksek barınma maliyetleriyle mücadele ediyor.

Eğitim-İş Sendikası, öğretmenlerin ekonomik koşullarını, çalışma hayatındaki sorunlarını ve mesleğin toplumsal konumunu mercek altına alan araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmada borç yükü, fahiş kira giderleri ve emeklilik hakkı kazanılmasına rağmen çalışmaya devam etme zorunluluğu en dikkat çekici başlıklar oldu. Öğretmen, ay sonunu getirebilmek için borçlanıyor Anket sonuçlarına göre öğretmenlerin yüzde 63,82’si , aylık maaşlarından en fazla pay ayırdıkları ilk üç harcama kalemi arasında borç ve kredi ödemelerini belirtti. Sendika, bu tablonun eğitimcilerin ay sonunu getirebilmek için sürekli borçlandığını ve her yeni aya bir önceki ayın borç yüküyle başladığını ortaya koyduğunu vurguladı. İstanbul’da kira ortalama maaşın üçte ikisine ulaştı Barınma krizi öğretmenlerin bütçesini zorlayan en temel unsurlardan biri haline geldi: Türkiye geneli: Kirada yaşayan öğretmenlerin yüzde 83,30’u , kira ve barınma giderlerini en büyük üç harcama kaleminden biri olarak işaretledi.

Kirada yaşayan öğretmenlerin yüzde 83,30’u , kira ve barınma giderlerini en büyük üç harcama kaleminden biri olarak işaretledi. İstanbul özelinde: İstanbul’da görev yapan kiracı öğretmenlerde bu oran yüzde 89,69’a tırmandı. Sendikanın paylaştığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, İstanbul'da 100 metrekarelik bir konutun ortalama kirası 47 bin 520 TL seviyesinde. Bu tutar, en düşük öğretmen maaşının yüzde 66,43’üne (yaklaşık üçte ikisine) karşılık geliyor. Emeklilik hakkı kazanlar çalışmaya devam ediyor Ekonomik şartlar, öğretmenlerin emeklilik planlarını da doğrudan etkiliyor. Araştırmaya katılan 20 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmenlerin yüzde 49,01’i , emeklilik hakkı kazanmış olmasına rağmen geçim kaygısıyla çalışmaya devam ettiğini belirtti. Henüz emeklilik hakkı bulunmayan ancak günü geldiğinde çalışmayı sürdürmeyi planlayan eğitimciler de eklendiğinde, çalışmaya devam etme eğilimi yüzde 62,60’a yükseliyor. (ANKA)

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