DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada atama bekleyen ve ücretli çalışan öğretmenlerin sorunlarına dikkat çekti. En az 50 bin atama çağrısı yapan Şahin, "Öğretmene verdiğiniz değerin ölçüsü kutlama mesajları değil, yılın geri kalan 364 gününde ona yaşattığınız hayattır" dedi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında yayımladığı mesajda eğitim camiasının yaşadığı ekonomik ve yapısal sorunları gündeme taşıdı. Atama bekleyen gençlerin durumu, ücretli öğretmenlerin çalışma şartları ve özlük haklarına değinen Şahin, yetkililere somut adım atma çağrısında bulundu. "Sınıflar öğretmen beklerken öğretmenleri kapıda bekletiyorsunuz" Yüz binlerce genç öğretmenin sınavlara hazırlanarak yıllarını verdiğini ancak atama beklerken işsiz bırakıldığını belirten Şahin, okullardaki öğretmen ihtiyacına dikkat çekti: "Bir çocuğun hayatına dokunan, ona harfleri öğreten, yolunu aydınlatan öğretmenlerimiz bugün kendi geleceklerini göremez hâle getirildi. Sınıflarda öğretmen ihtiyacı sürerken öğretmenlerimizin işsizliğe mahkûm edilmesini kabul edemeyiz. Sınıflar öğretmen beklerken öğretmenleri kapıda bekleten bir düzenin savunulacak hiçbir tarafı yoktur." Ücretli öğretmenlerin ekonomik güvencesizliği Ücretli öğretmenlerin kadrolu meslektaşlarıyla aynı sorumluluğu üstlenmesine rağmen aynı haklara sahip olmadığını vurgulayan Şahin, eksik sigorta primleri, yetersiz ücretler ve tatil dönemlerinde kesilen gelirler sebebiyle ücretli öğretmenlerin ekonomik güvenceden mahrum bırakıldığını ifade etti. Şahin, yıllarca öğrencileri yetiştiren öğretmenlerin kendi emekliliklerini dahi güvence altına alamamasını da eleştirdi. "Kontenjan ve takvim gecikmeden açıklanmalı" Öğretmenlerin kadro, özlük hakları ve can güvenliklerinin sağlanması gerektiğini ifade eden Şahin, atama sürecine dair taleplerini şöyle sıraladı: En az 50 bin öğretmen ataması yapılması ve adil branş dağılımı uygulanması,

Atama kontenjanlarının ve takviminin gecikmeden açıklanması,

Öğretmenlerin ekonomik şartlarının iyileştirilmesi ve okullardaki güvenliklerinin sağlanması. "Öğretmenin hakkını teslim etmeden adaleti sağlayamazsınız" Kutlama mesajlarının yıl boyunca yaşanan sorunları gölgelememesi gerektiğini belirten Şahin, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Öğretmene verdiğiniz değerin ölçüsü, 24 Kasım’da gönderdiğiniz kutlama mesajları değil, yılın geri kalan 364 gününde ona yaşattığınız hayattır. Bir öğretmenin öğrencisine öğrettiği hakkı, hukuku, adaleti ve liyakati önce devletin kendi öğretmenine karşı gözetmesi gerekir. Öğretmenin hakkını teslim etmeden eğitimde adaleti sağlayamazsınız." (ANKA)

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