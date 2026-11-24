Filistin’e verdiği destekle bilinen Grammy ödüllü rapçi Macklemore, Gazze’de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla "Where’s our love" adlı yeni şarkısını yayımladı. Sanatçı, şarkının tüm gelirinin 6 yaşında şehit olan Hind Receb'in annesinin kurduğu vakfa aktarılacağını duyurdu.

Filistin destekçisi ABD'li ünlü rapçi Macklemore, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çeken "Where's our love" isimli yeni parçasını dinleyicilerle buluşturdu. Sosyal medya hesabından şarkıya dair bir paylaşım yapan sanatçı, eserden elde edilecek tüm gelirin "The Mother of Hind Fund" adlı vakfa bağışlanacağını açıkladı. Söz konusu vakıf, Gazze Şeridi'nde hedef alınan bir araçta mahsur kalarak şehit olan 6 yaşındaki Hind Receb'in annesi tarafından kuruldu.

Şarkıda küresel krizlere ve turne iptaline tepki var

Macklemore yeni eserinde, Gazze'de harabeye dönen şehirlerin ve şehit edilen Filistinlilerin hikayesine ses olurken "Özgür Filistin" çağrısında bulundu. Sanatçı şarkı sözlerinde şu konulara da değindi:

Turneden çıkarılma süreci: Filistin'e destek açıklamaları sebebiyle İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın turne programından çıkarılmasına, "Benden sahnemi alabilirler, davamı lekeleyebilirler ama inancımı alamazlar" sözleriyle tepki gösterdi.

Filistin'e destek açıklamaları sebebiyle İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın turne programından çıkarılmasına, "Benden sahnemi alabilirler, davamı lekeleyebilirler ama inancımı alamazlar" sözleriyle tepki gösterdi. Uluslararası sessizlik: Küresel toplumun Filistin'in yanı sıra Sudan, Kongo ve Haiti'de yaşanan insani krizlere tepkisiz kalmasını eleştirdi.

Küresel toplumun Filistin'in yanı sıra Sudan, Kongo ve Haiti'de yaşanan insani krizlere tepkisiz kalmasını eleştirdi. ABD iç politikası: ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) uygulamalarını eleştiren ifadelere yer verdi.

Turne iptalinin perde arkası ve önceki destekleri

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 2023 yılından bu yana Filistin'e desteğini sık sık dile getiren Grammy ödüllü rapçi, daha önce de Filistinli sanatçılarla hazırladığı "Hind's Hall 2" şarkısının gelirlerini Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağışlamıştı.

Öte yandan Macklemore'un Ed Sheeran'ın ABD turnesinden çıkarılma kararının arkasında ABD'li milyarder Robert Kraft 'ın olduğu ortaya çıkmıştı. İsrail yanlısı kuruluşlara finansal destek sağlayan Kraft, sahibi olduğu Gillette Stadyumu'nda Macklemore'un sahne almasına karşı çıkmış ve sanatçının son dönemdeki performanslarında "antisemitik söylemlerde" bulunduğunu öne sürmüştü.