Bağdat'ta hastanedeki yangında bilanço ağır! - Irak'ta 3 gün yas ilan edildi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yeni tip koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü İbn el-Hatip Hastanesinde çıkan yangında 82 kişi öldü, 110 kişi yaralandı, ülkede 3 gün yas ilan edildi.

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (bağımsız) Üyesi Ali Beyati, yaptığı açıklamada, Bağdat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi gördüğü hastanede henüz bilinmeyen nedenlerle yangın çıktığını belirtti.

Çok sayıda ambulansın sevk edildiği hastanede çıkan yangın söndürüldü. Çevre bölgelerden onlarca sivil vatandaşın yangını söndürme olayında yardım ettiği görüldü.

Yangında ölenlerin cenazeleri ve yaralılar başkentteki diğer hastanelere kaldırıldı.

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halid el-Mihanne de yangına ilişkin devlet televizyonuna açıklama yaptı.

Mihanne, "Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü İbn el-Hatib Hastanesi'nde çıkan yangında 82 kişi şehit oldu, 110 kişi de yaralandı." dedi.

Sözcü yangının çıkış nedenine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Ülkede 3 gün yas ilan edildi

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan, İbn el-Hatib Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin gelişmeleri ele almak üzere bazı yetkililerle toplantı düzenledi.

Yangının elim bir hadise olduğunu, Irak'ın ulusal güvenliğini etkilediğini ve kelimenin tam anlamıyla bir çöküş olduğunu kaydeden Kazımi, olayın örtbas edilmeyeceğini vurguladı.

Kazımi, bu tür olaylardaki ihmalkârlığın hatadan ibaret görülemeyeceğini aynı zamanda ihmalkâr tarafların tamamının sorumluluğunu üstlenmesi gereken bir suç olduğunu belirtti.

Yangında ölenler için 3 gün ulusal yas ilan edildiğini kaydeden Kazımi, ülke genelindeki tüm hastaneler, oteller ve halka açık yerlerde güvenlik önlemlerinin bir hafta içinde denetlenmesi için ilgili bakanlık yetkililerinin katılımıyla bir teknik ekip oluşturulması yönünde talimat verdiğini aktardı.

Cumhurbaşkanından acil soruşturma talimatı

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih de yangının nedenlerine dair acil bir soruşturma başlatılması yönünde talimat verdi.

Salih yaptığı yazılı açıklamada, yetkili makamlardan olaya ilişkin gerekli önlemlerin alınmasını, olaydaki ihmalkârların soruşturulmasını ve yaralıların tedavisi için tüm olanakların seferber edilmesini istedi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili 4 yetkilinin görevden alındığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, Bağdat Rusafa Sağlık Departmanı Genel Müdürü, İbn el-Hatib Hastanesi Müdürünün yanı sıra hastanenin teknik ve idari işler asistanı ile mühendislik ve bakım bölümü müdürünün görevden alındığı belirtildi.

Meclis yarın olağanüstü toplanacak

Irak Meclisi ise yayımladığı açıklamada, pandemi hastanesindeki yangına ilişkin yansımaları ve gelişmeleri tartışmak üzere yarın olağanüstü bir oturum düzenleneceğini duyurdu.

Bağdat'taki sağlık makamları, yangında vefat edenlerin naaşlarını sabah saatlerinden itibaren yakınlarına teslim etmeye başladı.

Sosyal medyada "Sağlık Bakanı Hasan Temimi görevden alınsın" şeklinde tepkiler dile getirildi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de yaptığı yazılı açıklamada, meydana gelen olayı kınadı ve hastanede yangın nedeninin araştırılması için inceleme başlatılması talimatı verdiğini bildirdi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, sosyal medyada "Sağlık Bakanı Hasan Temimi görevden alınsın" şeklinde tepkiler dile getirildi.