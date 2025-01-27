“Bağımsız bir yargı artık yok”

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun ölüm yılı dolayısıyla 32’ncisi düzenlenen Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında, “yargıda 22 yılın değerlendirmesi”ni yapan hukukçular, “Bağımsız bir yargı falan yok artık. İktidar bu taahhütlerinden çoktan vazgeçti” dedi.

Osmangazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ulaş Karadağ, Türkiye’de son iki haftada yaşananların çok üzücü ve yıkıcı olduğunu belirtti. Karadağ, şunları kaydetti: “Yeni bir hukuk olduğunu bir süredir düşünüyorum. Aslında Nazi hukukundan bahsedilir. Bir Nazi hukuksuzluğu değil, hukuku denir. Bir maddî hukuk oluşturmuşlardı. Hukuk kendinden menkul bir şey değil. Hukuk maddî ilişkileri şekillendiren bir şey. Evet yasalara uyulmuyor ama bu hukuksuzluk anlamına mı geliyor? Hayır. Şimdi yeni bir hukuk var ve maddî bir hukuk var. İnsanlarla iktidar arasındaki ilişkiyi içeren bir hukuk var. Bununla bağlantılı olarak bir anayasasızlaşma var mı? Mesela ben bu kavramın da yeterince anlatılmadığını düşünüyorum. Ben anayasal ele geçirilme olduğunu ve bu anayasal ele geçirme sürecinin Türkiye’de tamamlandığını düşünüyorum. Aynı zamanda Türkiye’de otoriterleşme sürecinin de tamamlandığını söyleyebilirim. Çünkü içinde yaşadığımız şeyleri başka türlü anlatamayız.”

Ankara - Anka