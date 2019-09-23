Bahçeli taburcu edildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nden taburcu edildi.

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'Beyin kanaması veya kalp hastalığı ile alakalı hiçbir problemi yoktur'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin hastane önünde bekleyen basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bahçeli'nin sabah saatlerinde mide bulantısı şikayetiyle hastaneye müracaat ettiğini aktaran Yalçın, "Hastaneye intikalinden itibaren kendisinin tetkikleri yapılmaktadır. Bazı sosyal medya alanlarında ifade edildiği gibi beyin kanaması veya kalp hastalığı ile alakalı hiçbir problemi yoktur. Şu anda şuuru açık, konuşabilen durumdadır. İstirahat etmektedir. Bu duyuruyu hastane başhekimliği ilerleyen saatlerde paylaşacaktır. Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu son derece iyi ve mükemmel durumdadır." açıklamasında bulundu.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Yalçın, Bahçeli'nin hastaneye geliş sebebine ilişkin soru üzerine, "Mide bulantısı herhangi bir sebepten olabilir. Tetkikler sonrasında hekimlerimiz ifade edeceklerdir." dedi.

"Hastaneye intikalinden itibaren genel başkanımız kendisinde"

Bahçeli'nin şuurunun kapalı olup olmadığı sorusuna ise Yalçın, "Hayır baştan beri hiçbir şeyi yok. Hastaneye intikalinden itibaren genel başkanımız kendisindedir. Herhangi bir problem yok." cevabını verdi.

Yalçın, bir başka soru üzerine de Bahçeli'nin geceyi hastanede geçirip geçirmeyeceğine hekimlerin karar vereceğini vurgulayarak, "Şu an istirahat ediyor, tetkiklerin çoğu da yapıldı. Herhangi bir problem yok." dedi.

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı ve AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş da hastaneye gelerek Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Bostancı, Bahçeli'nin dinlendiğini, sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığını bildirdi.

Turgut Altınok: Sağlık durumu iyi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu yönünde bilgi aldıklarını söyledi.

Altınok, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altında olan MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin hastane önünde bekleyen basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bahçeli'nin sağlık duruma ilişkin detaylı bilginin parti yetkilileri tarafından verileceğini ifade eden Altınok, kendisiyle yüz yüze görüşmediğini belirtti.

Altınok, "Sayın başhekimden aldığımız bilgiye göre sağlık durumu iyi." dedi.

Turgut Altınok, Bahçeli'nin hastaneden çıkmak istediğini hastane yetkililerine ilettiğini kaydetti.