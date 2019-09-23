"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EYLÜL 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Bahçeli taburcu edildi

23 Eylül 2019, Pazartesi 15:50
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nden taburcu edildi.

***

'Beyin kanaması veya kalp hastalığı ile alakalı hiçbir problemi yoktur'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin hastane önünde bekleyen basın mensuplarına açıklamada bulundu.

 

Bahçeli'nin sabah saatlerinde mide bulantısı şikayetiyle hastaneye müracaat ettiğini aktaran Yalçın, "Hastaneye intikalinden itibaren kendisinin tetkikleri yapılmaktadır. Bazı sosyal medya alanlarında ifade edildiği gibi beyin kanaması veya kalp hastalığı ile alakalı hiçbir problemi yoktur. Şu anda şuuru açık, konuşabilen durumdadır. İstirahat etmektedir. Bu duyuruyu hastane başhekimliği ilerleyen saatlerde paylaşacaktır. Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu son derece iyi ve mükemmel durumdadır." açıklamasında bulundu. 

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Yalçın, Bahçeli'nin hastaneye geliş sebebine ilişkin soru üzerine, "Mide bulantısı herhangi bir sebepten olabilir. Tetkikler sonrasında hekimlerimiz ifade edeceklerdir." dedi. 

"Hastaneye intikalinden itibaren genel başkanımız kendisinde"

Bahçeli'nin şuurunun kapalı olup olmadığı sorusuna ise Yalçın, "Hayır baştan beri hiçbir şeyi yok. Hastaneye intikalinden itibaren genel başkanımız kendisindedir. Herhangi bir problem yok." cevabını verdi. 

Yalçın, bir başka soru üzerine de Bahçeli'nin geceyi hastanede geçirip geçirmeyeceğine hekimlerin karar vereceğini vurgulayarak, "Şu an istirahat ediyor, tetkiklerin çoğu da yapıldı. Herhangi bir problem yok." dedi.

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı ve AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş da hastaneye gelerek Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı. 

Bostancı, Bahçeli'nin dinlendiğini, sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığını bildirdi.

Turgut Altınok: Sağlık durumu iyi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu yönünde bilgi aldıklarını söyledi.

Altınok, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altında olan MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin hastane önünde bekleyen basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bahçeli'nin sağlık duruma ilişkin detaylı bilginin parti yetkilileri tarafından verileceğini ifade eden Altınok, kendisiyle yüz yüze görüşmediğini belirtti. 

Altınok, "Sayın başhekimden aldığımız bilgiye göre sağlık durumu iyi." dedi.

Turgut Altınok, Bahçeli'nin hastaneden çıkmak istediğini hastane yetkililerine ilettiğini kaydetti.

AA

Etiketler: bahçeli, taburcu
Okunma Sayısı: 81
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı kınaması

    Irak'ın kuzeyinden acı haber

    Grip hastalığına dikkat!

    Müslüman olan Della Miles: Son derece huzurluyum

    AYM Başkanı Arslan: Şu anda önümüzde 47 bin bireysel başvuru var

    Bir Azerbaycan askeri şehit oldu

    Tanesi 35 lira

    1 Kasım'dan itibaren yasaklanıyor

    Mısır'da 356 kişi gözaltına alındı

    178 yıllık Thomas Cook iflas etti

    MEB araştırması öğrenci başarısına ilişkin ne diyor?

    Şırnak ve Avaşin Bölgesindeki operasyonlara ilişkin açıklama

    İhtilâflar, ABD ve İsrail’e yarıyor

    'Biden yanlış yaptı'

    KHK yarası derin

    İsrail'de Filistinlileri temsil eden partilerden Gantz önerisi

    KHK mağduriyetleri giderilsin

    Haber ve eleştiri suç olmaz

    Basın hürriyeti ve hukuk çağrısı

    Suriyeliler hâlâ evlerinden çıkamıyor

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    KHK yarası derin
    Yeni Asya'dan Size

    Olağanüstü toplantının ardından
    Süleyman KÖSMENE

    Allah, zoru emreder mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdil YILDIRIM

    Namaz nasıl bir şifa kaynağıdır?
    M. Said ZEKİ

    Korku tutuğu veya cellâdına aşık olmak!
    Risale-i Nur'dan

    Tefekkür, gafleti izale eder
    Cenk ÇALIK

    Kudret kelimeleri: Sinekler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Şükrü BULUT

    İhanet hançeriyle yaralı iki mazlum şehir: İstanbul ve Berlin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.