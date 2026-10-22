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22 EKİM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Mersin’de Aziz Sancar rüzgârı esti

22 Ekim 2026, Perşembe
Nobel ödüllü ilim adamı Prof.Dr. Aziz Sancar, Mersin Üniversitesinin 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde kendisini coşkuyla karşılayan dinleyicilere, hususan gençlere önemli mesajlar verdi.

“Bilimin milleti yoktur ama bilim insanının milleti vardır.” diyen Sancar, ABD’de 45 yıldır bulunduğunu belirterek dünyanın her yerinde gururla “Ben Türk’üm” dediğini dile getirdi. Gençlere hitaben; “Çok çalışacaksınız, emek vereceksiniz, bunun başka yolu yok. Eğer istiyorsanız yaparsınız.” tavsiyesinde bulundu. Sancar, yeni araştırmasını da açıklayarak, akademik program kapsamında “DNA Repair by Dual Incisions in the Three Kingdoms of Life” başlıklı, henüz yayımlanmamış yeni araştırmasına ilişkin İngilizce sunumunu ilk kez Mersin’de gerçekleştirdi.

Mersin/Yeni Asya - Hüseyin Küçükoğlu

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