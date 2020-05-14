Bakan Soylu: Vefa Sosyal Destek Grubuna saldırarak iki kardeşimizi katlettiler

Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi vefat etti, bir kişi yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'nu taşıyan araca uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eğribelen Mahallesi'ne Vefa Sosyal Destek grubu kapsamında 65 HD 084 plakalı araçla yardım götüren Özalp Belediyesi ekibi köye yardım dağıtıp ilçe merkezine dönerken Mehmetalan Mahallesi yakınlarında saat 12.00 sıralarında arkalarından yaklaşan bir araç içerisinde bulunan kişi veya kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramıştır."

Saldırıda bir belediye çalışanı ile ilçe merkezine dönerken yoldan aldıkları bir sivil vatandaşın hayatını kaybettiği, bir belediye çalışanının da yaralandığı vurgulanan açıklamada, "Yaralı, Özalp Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Saldırıyı gerçekleştiren araç olay yerinden kaçmıştır. Saldırganların yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanı Soylu: Yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Twitter hesabından saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Soylu, "Mübarek ramazan gününde, gayesi yalnızca insanımıza hizmet götürmek olan Vefa Sosyal Destek Grubuna saldırarak iki kardeşimizi katlettiler. Bu topraklarda, ne kadar çabalarsanız çabalayın, ne yaparsanız yapın, yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz" değerlendirmesini yaptı.