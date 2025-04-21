Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 3 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.H, T.H.C. ve F.M'nin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kırmızı bültenle aranan suçluları yurt dışında ortak operasyonlarla yakalayarak tek tek ülkeye getirmeye devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.H, T.H.C. ve F.M'nin, yurt dışında yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, A.H. ve T.H.C'nin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını, F.M'nin iade sürecinin devam ettiğini vurguladı.

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin şunları kaydetti:

"Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız ve 'Orkinos-Bulut' operasyonunun hedef şahıslarından olan A.H. Dubai'de yakalandı ve ülkemize iadesi sağlandı. Tasarlayarak öldürme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve resmi belgede sahtecilik suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız T.H.C. İran'da yakalandı ve ülkemize iadesi sağlandı. Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama, uyuşturucu madde ithal etme suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız F.M. Kolombiya'da yakalandı. Ülkemize iade süreci devam ediyor."

Adalet Bakanlığı ile operasyonda görev alan Bakanlık çalışanlarına teşekkür eden Yerlikaya, Interpol-Europol Daire Başkanlığını, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göç İdaresi Başkanlıkları ile kahraman polisleri tebrik etti.

Yerlikaya, "Uluslararası güçlü işbirliğimizle, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Devletimizin nefesi, terör ve işbirlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin ve suç odaklarının her zaman ensesindedir." ifadesini kullandı.