Bakana ters kelepçeli gözaltı soruları

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, 07 Nisan 2024 Pazar günü İsrail ile ticaretin kesilmesi amacıyla “Filistin İçin Bin Genç Platformu” tarafından düzenlenen protesto gösterisi esnasında kolluğun sert müdahalesi, kadın protestocuların kolluk tarafından darp edilmesi ve darp sırasında başörtüleri açılan kadınların ters kelepçelenmesi hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya soru önergesi verdi.

Yeneroğlu konuya ilişkin, “İstanbul Valisi Davut Gül’ün, silahsız ve saldırısız protesto gösterilerini ‘beşinci kol faaliyeti’ olarak adlandırmasının hukuki bir dayanağı var mıdır? Kolluk tarafından kaç kişi gözaltına alınmıştır? Gözaltına alınan kaç kişiye ters kelepçe takılmıştır? Kolluk tarafından hangi gerekçe ile gözaltı işlemi yapılmıştır? Protesto gösterisi yapanlara uygulanan sert müdahalede, protesto gösterisi yapanları darp eden kolluk görevlilerinin tümü tespit edilmiş midir? Bu görevliler açığa alınmış mıdır? Bu kolluk görevlileri hakkında idari ve adli işlem yapılmış mıdır? İstanbul Valisi Davut Gül’ün, silahsız ve saldırısız protesto gösterilerini ‘beşinci kol faaliyeti’ olarak adlandırmasının hukuki bir dayanağı var mıdır?” diye sordu. Ankara - Adnan Solmaz

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