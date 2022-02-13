Başarmaya mecbur ve mahkûmlar

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, 6 muhalefet partisi liderinin buluşmasını değerlendirdi.

Akyol, “Konu güçlendirilmiş parlamenter sistem olsa da partiler arası yakınlaşma bunun ötesinde... Nitekim birlikte manifesto yayınlamak, ortak bir icraat programı yapmak gibi ileri derecede işbirliği gerektiren konulardan bahsediyorlar. Başarmaya mecburlar, mahkûmlar. Çünkü ister adaylık konusunda, ister ideolojik takıntılardan çıkacak bir başarısızlığın vebali çok ağır olacaktır. Çünkü Türkiye çok sıkışık durumda.

Arkamızdan gelen Bulgaristan ve Romanya’nın son yedi yıl içinde bizi geçmiş olması, ekmeğimizin küçülmesi, millî itibarımızın sarsılması kolay katlanılabilecek şeyler değil. Çıkış yolunu ortaya koymak, muhalefetin sorumluluğundadır. (...) Millet İttifakı’nın teknik olarak çok iyi hazırlanmış bir program ve yetkin bir kadro ile ekonomiyi düzlüğe çıkarması halinde parlamenter sisteme geçiş için daha büyük halk desteği olacaktır” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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