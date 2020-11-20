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21 KASIM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Bayram Yüksel ve Ali Uçar’ı rahmetle yad ediyoruz

20 Kasım 2020, Cuma 21:27
Bediüzzaman Hazretleri’nin talebesi ve Hizmetkârı Bayram Yüksel Ağabey ile Nur Talebesi Ali Uçar’ı rahmetle anıyoruz.

Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin en yakın talebelerinden Bayram Yüksel Ağabey, 20 sene önce, 19 Kasım 1997 tarihinde, Almanya’dan dönüş yaparken, Bulgaristan’da geçirdikleri bir trafik kazası sebebiyle Ali Uçar ve Mehmet Çiçek Ağabeylerle beraber vefat etmişti.

Hayatını iman-Kur’ân hizmetlerine vakfetmiş olan ve Risale-i Nur eserlerini elle yazarak çoğaltan Bayram Yüksel, Üstad’dan aldığı dersle ihlâs, sadâkat ve tevazu hasletleriyle öne çıkmıştı.

Çok genç yaşta Risale-i Nur’la tanışarak Bediüzzaman’a talebe olan Bayram Yüksel uzun süre hizmetin içinde yer aldı. Onun sadece Üstadı ve Risale-i Nur eserleri vardı. Nazarları her zaman Risalelere çekerdi.

Çünkü Risale-i Nur her meseleye kâfi idi. Bediüzzaman’ın derslerinde bulundu. Hayatı boyunca Risâle-i Nur eserlerinin yazılması, okunması ve yayılması için çalışmalar yapan Yüksel; Üstad Hazretleri’nin yakın hizmetinde bulunmuş ve tecrübelerini yeni nesillere aktarmıştı. Güçlü hitabetiyle gittiği yerlerde “fırtına” gibi esen dillere destan edebiyatçı Ali Uçar da gazetemiz Yeni Asya’da 28 gün tefrika edilen ve Üstad’ın eğitim konusundaki fikirlerini nazara vermek için “Van Üniversitesi’’ dizi yazısı hazırlamıştı.

İstanbul – Yeni Asya

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