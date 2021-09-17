BİK Yönetim Kurulunun kararları hükümsüzdür!

İzmir Milletvekili Atila Sertel, Basın İlân Kurumu (BİK) yönetim kurulunun görev süresi dolmasına rağmen seçim yapılmamasını Meclis gündemine taşıdı.

Sertel, “BİK Yönetim Kurulunun kanunla belirlenen görev süresi 2021 yılının Şubat ayında sona ermiştir. Aradan altı ay geçmesine rağmen BİK Genel Kuruluna toplantı çağrısı yapılmamış ve dolayısıyla yeni Yönetim Kurulu seçilmemiştir. Dolayısıyla 2021 yılının Şubat - Ağustos ayları arasında alınan BİK Yönetim Kurulu kararlarının geçersizliği söz konusudur” dedi. Kısa bir süre önce TRT Genel Müdürlüğü’ne atanan Mehmet Zahid Sobacı’nın aynı zamanda BİK Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu hatırlatan Sertel, Sobacı’nın ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerinin BİK’teki koltuklarını haksız ve hukuksuz olarak işgal ettiklerini ileri sürdü. Sertel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “BİK Genel Kurulunun 2021 yılı Şubat ayından beri altı aydır toplantıya çağrılmamasının kanunî gerekçesi nedir?” diye sordu. Ankara – Recep Gören

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