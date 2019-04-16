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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

''Bir an önce bu olağanüstü itirazı netleştirin işimize bakalım"

16 Nisan 2019, Salı 23:03
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'na, "Lütfen size olan güvenimizin karşılığı olarak gereğini yapın. Bir an önce bu olağanüstü itirazı netleştirin işimize bakalım" diye seslendi.

İmamoğlu, mazbatasını alıp görevine başlayan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'i makamında ziyaret etti. 

İmamoğlu, "Bu ülkenin ne yazık ki iradesine zarar veriyorlar. Milli iradesine zarar veriyorlar. Bu toplumun inancına zarar veriyorlar. Hepimizi üzüyorlar. Çok yanlış. Hani Hakimiyet-i Milliye dediğimiz bu kavramın yaşama tutunduğu demokrasiye zarar veriyorlar" dedi.

"VAZGEÇİN"

"Büyükçekmece dediler olmadı, Maltepe dediler olmadı. Şu anda 40 sandığa kadar indi iş. Bir gün kaldı, kalmadı. Seçimi kazandık arkadaşlar. Daha güzelini söyleyeyim mi? Daha güzeli, orada bu işle ilgilenen, illa 'kazandık' arzusunda olan birkaç yüz kişinin dışında kim kazandı biliyor musunuz? 16 milyon İstanbullu kazandı. Kadını, erkeği, genci, çocuğu hepsi kazandı" diyen İmamoğlu, seçime ilişkin yapılan itirazlara dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Ekranda çantaları görünce zannettim ki, makam sahibi olan insanlar pılını pırtısını topladı bir yere gidiyorlar. Meğerse o çantalarıyla itirazları götürüyorlarmış. Bu çantalarla beraber daha önce adliyeye gidenleri hatırlıyorsunuz. Vatan severlerimizin canına mal olan o kumpası hatırlıyorsunuz değil mi? İşte aynı kafa. O çantayı taşıyan kişiler aynı kafa. Ama bu millet bu kumpasa gelmedi, gelmeyecek.

Ben ne dedim ilk akşam. Ben, kimsenin hakkını yemedim ama 16 milyon insanın da hakkını yedirmeyeceğim. O çantalarla, 'delil taşıdım'' diyen insanlara diyorum ki, ''Akıl tutulması var herhalde sizde'. Vazgeçin. Bu millete bu insanlara yazık etmeyin."

Sürecin YSK'nin önünde olduğunu hatırlatan İmamoğlu, "Bu akşam sayım bitiyor. Kanun gereği, seçim kurulunun İstanbul İl Seçim Kurulunun tutanağımızı netleştirip ondan sonra 16 milyon insanın mazbatasını bize teslim etmesi şarttır. Buradan duyuruyorum. Bunu tüm samimiyetimizle, tüm ciddiyetimizle söylüyorum. Halkın iradesi sandığa yansımıştır. Tutanağı tutacaksınız, mazbatamızı vereceksiniz" ifadelerini kullandı.

"TARİHİ VAZİFENİZİ YERİNE GETİRİN"

Ekrem İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tekrar tekrar İl Seçim Kuruluna duyuruyorum, YSK'ye sesleniyorum. İğne deliği kadar bir boşluğu yoktur bu sürecin. Takibi, ahlaklı bir şekilde bizim tarafımızdan yapılmıştır. Seçimden önce, 'dünyanın en güvenilir seçim sistemi bizde' diyenler, 'seçmen listesinden kimsenin şüphesi olmasın' diyenler, bugün şaibe naraları atıyor, kumpaslar uydurmaya çalışıyor. Bütün bu süreçlerden sonra, YSK üyeleri, tarihi vazifenizi yerine getirin. Lütfen size olan güvenimizin karşılığı olarak gereğini yapın.

Bir an önce bu olağanüstü itirazı netleştirin işimize bakalım. 16 milyon insan hizmet bekliyor. Belediye başkanı merkezi hükümetle anlaşamazmış. Ne demek anlaşamaz? Ben bu şehre hizmet etmeye geldim mi? Bu ülke Ankara'daki hükümeti seçti mi? Seçti. Kimse kendi malını devretmiyor. 16 milyon İstanbullunun varlığı olan Büyükşehir Belediyesini bu kardeşinize devredecek."

NTV

Etiketler: İmamoğlu, YSK, mazbata, İstanbul
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