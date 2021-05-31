Bir sonraki videoda başbaşa konuşacağız

Hakkında organize suç örgütü liderliğinden yakalama kararı bulunan Sedat Peker, Türkiye’nin gündemine oturan videolarından sekizincisini yayımladı.

Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Peker, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Tayyip Abi, bir uluslar arası komplo olduğunu, bu komplonun da merkezinde benim olduğumu ismimi geçirmeden anlattı. ‘Görecekler, bulup getireceğiz’ dedi. Devlet, bulup getirir orada bir sıkıntımız yok. Beni bulup getirmek gerçekleri değiştirecek mi Tayyip Abi? Madem ben uluslar arası komplonun parçası ajansam, o zaman bundan sonraki videoyu da Tayyip Abi, kardeş olarak oturup ben sizin karşınızda anlatacağım. Bir dahaki videoda konuşacağız Tayyip Abi, beraber baş başa, abi-kardeş. Açık delillerle, bilinmeyen delillerle anlatımlarımı doğrulayacağım. Helalleşeceğiz abi, ben ajan değilim. Bunu tüm dünyaya göstereceğim” dedi.

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Nasıl engelleyecek?

Gazeteci- Yazar Murat Yetkin, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in bir sonraki video için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı işaret ettiğini hatırlatarak, “Basını, yargıyı, Meclis’i engelleyen Erdoğan, Peker’i nasıl engelleyecek?” diye sordu. Yetkin yazısında, “Sedat Peker 30 Mayıs YouTube yayının bir sonraki yayınında doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitap etmeye başladı. Bir sonraki yayında artık kendisi hakkında ifşaatta bulunacağını söyledi. (...)Basını, yargıyı, Meclisi engelleyen Erdoğan şimdi Peker’i nasıl engelleyecek? Örneğin hem Erdoğan hem Peker nezdinde hatırı olan birileri devreye girip videoları durduracak mı? Erdoğan, örneğin YouTube yayınlarını mı engelleyecek? Bütün sosyal medyayı mı, interneti mi engelleyecek? Ne kadar süreyle engelleyecek?” ifadesini kullandı.