Bir yılın emeği bir kıvılcımla kül olmasın

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, son dönemde artan anız yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Rutin bir tarımsal uygulama gibi yapılan ve toprak verimliliğine uzun vadede ciddi zararlar veren anız yakma, tarım arazilerinde verimliliğin kaybolmasına neden oluyor” dedi.

Kontrolden çıkan anız yangını çiftçilerin emeklerinin yok olmasına sebep olduğunu dile getiren Bayraktar, “Gıdaya olan ihtiyacımızın her zamankinden daha fazla olduğu günümüzde, tarımsal üretimi tehlikeye atma lüksümüz yoktur. Bu bilinçle hem vatandaşlarımız hem çiftçilerimiz toprağımızı koruma konusunda daha duyarlı olmalıdır” diye konuştu. ANIZIN FAYDALARI Anız yakmanın sağlayacağı faydanın toprağa ve çevreye vereceği zararın yanında çok küçük olduğunu vurgulayan Bayraktar, “Üreticilerimiz, hasat sonrası aynı araziye diğer bir ürünün ekimini yapacaksa mibzerin istenilen bir şekilde ekim yapmasını sağlamak, yakıt tasarrufu ve daha iyi tohum yatağı hazırlamak adına anız yakıyor. Anız yakmak yabancı ot ve haşereleri yok etmenin yanı sıra ekin saplarının mibzer gözlerinin tıkanmasını engellese de, toprağa zarar veriyor. Anız, yağışların şiddetle toprağa düşmesini engeller; yüzey akış hızını azaltır ve toprağa sızmasını sağlar” şeklinde konuştu. Bursa - M. Yasin Aydın



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