Bireysel başvurular arttı

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2024’ün ilk yarısını içeren, “23.09.2012-30.06.2024” yıllarını kapsayan bireysel başvuru istatistiklerini yayımladı.

Söz konusu veriler, ilk çeyrek verileriyle karşılaştırıldığında; AYM’ye yapılan başvurularda 15 bin 691 dosya daha eklenerek, 2024’ün yarısında toplam 37 bin 657 bireysel başvuru oldu. Bu dosyalardan 28 bin 476’sı çözüme kavuşturuldu. Bunun yanı sıra Yüksek Mahkeme’nin geçmiş yıllardan da devreden ve hâlâ görülmeye devam eden anlamına gelen “derdest başvuru” sayılarında ise düşme olmadığı görüldü. Haber Merkezi Haber Merkezi

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