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11 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ne önemli ziyaret

11 Eylül 2019, Çarşamba 17:05
ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Bergeson, temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ne geldi.

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty, ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson ve beraberindeki ABD heyeti, Ankara'daki temaslarının ardından özel uçakla Şanlıurfa GAP Havaalanı'na geldi.

Burada TSK mensuplarınca karşılanan ABD heyeti, 10 araçlık askeri konvoyla Suriye sınırının bulunduğu Akçakale ilçesine doğru hareket etti.

Heyet, temaslar kapsamında Akçakale içesindeki 3. Hudut Alay Komutanlığı'nda oluşturulan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ne geniş güvenlik önlemleri altında geldi.

Korgeneraller Stephen Twitty ile Thomas Bergeson'un, TSK heyetiyle inceleme ve görüşmelerde bulunacağı öğrenildi.

AA

Etiketler: güvenli bölge
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