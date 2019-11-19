BM'den ABD'nin skandal kararına tepki

BM, işgal altında olan Filistin topraklarındaki yahudi yerleşim yerlerinin "uluslararası hukukun ihlali" olduğunu yineledi.

ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşimleri kararına Çavuşoğlu'ndan tepki

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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), işgal altındaki Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim yerlerinin "uluslararası hukukun ihlali" olduğu yönündeki BM'nin uzun süredir var olan duruşunda bir değişiklik olmadığını duyurdu.

OHCHR Sözcüsü Rupert Colville, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmasına ilişkin soruya cevap verdi.

Colville, "BM Sekreteryasının bir parçası olarak, 'İsrail yerleşim yerlerinin uluslararası hukukun ihlali' olduğu yönündeki BM'nin uzun süredir var olan duruşunu sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'nin açıklamalarına tepki gösteren Colville, "Bir devletin politika durumundaki bir değişiklik ne mevcut uluslararası hukuku ne de Uluslararası Adalet Divanı ve Güvenlik Konseyinin (bu konudaki) yorumunu değiştirir." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 17 Eylül'de İsrail'de yapılan erken seçimlerden önce Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini İsrail'e ilhak vaadinde bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Rusya: Washington gerginliği artırmaya yönelik adımlar atıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Washington, aldığı kararla Orta Doğu ile ilgili uluslararası yasalar temelini bozmaya ve Filistin-İsrail ilişkilerindeki gerginliği artırmaya yönelik adımlar atıyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Filistin topraklarını işgal ederek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, "İlgili tarafları bölgedeki gerginliği yükseltecek ve Filistin ile İsrail arasında müzakereleri engelleyecek adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri gayrimeşru.