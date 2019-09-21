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21 EYLÜL 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

BM zirvesinde ana gündem 'ABD-İran gerilimi' ve 'iklim değişikliği' olacak

21 Eylül 2019, Cumartesi 11:19
Dünya liderlerinin katılacağı en büyük diplomasi platformu Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu Görüşmeleri'nde bu yıl, ABD ve İran arasında yaşanan gerilim ve iklim değişikliği öne çıkacak.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurul Görüşmeleri, dünya liderlerini 24 Eylül'de New York'ta bir araya getirecek. 

Tüm dünyadan 193 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarıyla temsilcilerine ev sahipliği yapacak BM zirvesinde, Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu gibi isimler bu yıl zirveye katılmayacak.

Uluslararası toplumun tüm tepki ve çağrılarına rağmen Arakanlı Müslümanlara yönelik insanlık suçları karşısında sessizliğini sürdüren Myanmar lideri Aung San Suu Çii de zirveye katılmayacak liderler arasında yer alıyor. Bu ülkeler, bakan düzeyinde temsil edilecek.

Her yıl eylülde BM Genel Merkezi'nde bir araya gelen ve küresel sorunlara çözüm arayan dünya liderlerinin gündeminde bu yıl, ABD ve İran arasında yaşanan gerilim ile iklim değişikliği öne çıkacak.

AA

Etiketler: BM, zirve, gündem, ABD, İran, iklim değişikliği
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