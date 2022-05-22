Böylesi görülmedi... Kur korumalı mevduat hesabında yük artıyor

Hazine eski Müsteşarı İbrahim Çanakcı’dan kur korumalı mevduat yorumu: Böyle bir israf ve haksız servet transferi görülmedi.

KUR YÜKSELDİKÇE...

“Kur korumalı mevduata iki ayda yapılan ödeme 16.3 milyar TL. Kur artışı iktidarın umut ettiği seviyenin çok üzerine çıktığı için gelecekte karşı karşıya kalınacak yük de ciddi biçimde arttı. Dolar 15.95’te kalsa bile kamuya 50 milyar liradan fazla ek yük gelecek.”

REZERVLER KÖTÜLEŞTİ

“Kur korumalı mevduat ve zorunlu döviz devirlerine rağmen net rezervler 3.2 milyar dolar kötüleşti. Nitekim bu yıl içinde 30 milyar doların, 17 Aralık 2021’den itibaren 40 milyar doların üzerinde rezervin arka kapıdan satıldığı tahmin ediliyor.”

***

Böylesi görülmedi

Hazine eski Müsteşarı İbrahim Çanakcı, Kur Korumalı Mevduat ile ilgili, “Böyle bir israf ve haksız servet transferi görülmedi” dedi.

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı ve Hazine eski Müsteşarı İbrahim Çanakcı, “Kur korumalı mevduata iki ayda yapılan ödeme 16,3 milyar olduğuna dikkat çekerek, “Böyle bir israf ve haksız servet transferi görülmedi” dedi. Yaptığı açıklamada, KKM ödemelerinin vatandaşın cebinden çıktığını dile getiren Çanakcı, “İktidar mensupları, kuru kontrol edebileceklerini zannederek mevduata kur garantisi verdiler. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Temelsiz tezlerde, basiretsiz politikalarda ve vahim yanlışlarda ısrarın sonucunda kuru patladı. 18 Mayıs’ta kur korumalı mevduata 3 ay için yüzde 16,5 (yıllık bileşik yüzde 84) faiz ödediler. Bunun sadece 4,25 puanlık kısmı bankalar tarafından ödendi. 12,2 puanlık kısmı ise milletin cebinden Hazine tarafından ödendi. Milletin parasıyla bir grup daha da zenginleşirken halk daha yoksullaşıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Devleti batırma projesi

Kur korumalı mevduata iki ayda yapılan ödeme 16,3 milyar olduğunu, üstelik Merkez Bankası’nın ödediği ve vazgeçilen vergilerin buna dahil olmadığını söyleyen İbrahim Çanakçı, “Bunlar eklendiğinde Hazineye, dolayısıyla millete yük katlanıyor. Kurlardaki artış iktidarın umut ettiği seviyenin çok üzerine çıktığı için gelecekte karşı karşıya kalınacak yük de ciddi biçimde arttı. Dolar kuru 15,95’de kalsa bile kamuya 50 milyar TL’den fazla ek yük gelecek. Böyle bir israf ve haksız servet transferi görülmedi. Bu nedenle biz kur korumalı mevduata devleti batırma projesi demiştik” dedi.

Rezervler erimeye devam ediyor

Kur korumalı mevduat için millet ağır bir bedel öderken, buradan Merkez Bankası’na giden dövizlerin, rezervi artırmada kullanılmadığını, arka kapıdan satılarak çarçur edildiğini öne süren Çanakçı şunları söyledi: “Aynı çarçur ihracatçıların zorunlu devrettiği dövizler için de geçerli. Nitekim, bu iki kaynaktan Merkez Bankası’na milyarlarca döviz akarken rezervler artmıyor tam tersine erimeye devam ediyor. TCMB Net Döviz Pozisyonu (swap hariç milyar $), 17 Aralık 2021 tarihinde -58,2 iken, 13 Mayıs 2022 tarihinde ise -61,4 oldu. Kur korumalı mevduat ve zorunlu döviz devirlerine rağmen net rezervler 3,2 milyar dolar kötüleşti. Bu durum 130 milyar doları yakan iktidarın geçmişten hiç ders çıkarmadığını arka kapı satışlarına devam ettiğini gösteriyor. Nitekim, bu yıl içinde 30 milyar doların, 17 Aralık 2021’den itibaren ise 40 milyar doların üzerinde rezervin arka kapıdan satıldığı tahmin ediliyor.”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA