"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 MAYIS 2022 PAZAR - YIL: 53

Böylesi görülmedi... Kur korumalı mevduat hesabında yük artıyor

22 Mayıs 2022, Pazar 01:07
Hazine eski Müsteşarı İbrahim Çanakcı’dan kur korumalı mevduat yorumu: Böyle bir israf ve haksız servet transferi görülmedi.

KUR YÜKSELDİKÇE...

“Kur korumalı mevduata iki ayda yapılan ödeme 16.3 milyar TL. Kur artışı iktidarın umut ettiği seviyenin çok üzerine çıktığı için gelecekte karşı karşıya kalınacak yük de ciddi biçimde arttı. Dolar 15.95’te kalsa bile kamuya 50 milyar liradan fazla ek yük gelecek.”

REZERVLER KÖTÜLEŞTİ

“Kur korumalı mevduat ve zorunlu döviz devirlerine rağmen net rezervler 3.2 milyar dolar kötüleşti. Nitekim bu yıl içinde 30 milyar doların, 17 Aralık 2021’den itibaren 40 milyar doların üzerinde rezervin arka kapıdan satıldığı tahmin ediliyor.”

***

Böylesi görülmedi

Hazine eski Müsteşarı İbrahim Çanakcı, Kur Korumalı Mevduat ile ilgili, “Böyle bir israf ve haksız servet transferi görülmedi” dedi.

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı ve Hazine eski Müsteşarı İbrahim Çanakcı, “Kur korumalı mevduata iki ayda yapılan ödeme 16,3 milyar olduğuna dikkat çekerek, “Böyle bir israf ve haksız servet transferi görülmedi” dedi. Yaptığı açıklamada, KKM ödemelerinin vatandaşın cebinden çıktığını dile getiren Çanakcı, “İktidar mensupları, kuru kontrol edebileceklerini zannederek mevduata kur garantisi verdiler. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Temelsiz tezlerde, basiretsiz politikalarda ve vahim yanlışlarda ısrarın sonucunda kuru patladı. 18 Mayıs’ta kur korumalı mevduata 3 ay için yüzde 16,5 (yıllık bileşik yüzde 84) faiz ödediler. Bunun sadece 4,25 puanlık kısmı bankalar tarafından ödendi. 12,2 puanlık kısmı ise milletin cebinden Hazine tarafından ödendi. Milletin parasıyla bir grup daha da zenginleşirken halk daha yoksullaşıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Devleti batırma projesi

Kur korumalı mevduata iki ayda yapılan ödeme 16,3 milyar olduğunu, üstelik Merkez Bankası’nın ödediği ve vazgeçilen vergilerin buna dahil olmadığını söyleyen İbrahim Çanakçı, “Bunlar eklendiğinde Hazineye, dolayısıyla millete yük katlanıyor. Kurlardaki artış iktidarın umut ettiği seviyenin çok üzerine çıktığı için gelecekte karşı karşıya kalınacak yük de ciddi biçimde arttı. Dolar kuru 15,95’de kalsa bile kamuya 50 milyar TL’den fazla ek yük gelecek. Böyle bir israf ve haksız servet transferi görülmedi. Bu nedenle biz kur korumalı mevduata devleti batırma projesi demiştik” dedi.

Rezervler erimeye devam ediyor

 

Kur korumalı mevduat için millet ağır bir bedel öderken, buradan Merkez Bankası’na giden dövizlerin, rezervi artırmada kullanılmadığını, arka kapıdan satılarak çarçur edildiğini öne süren Çanakçı şunları söyledi: “Aynı çarçur ihracatçıların zorunlu devrettiği dövizler için de geçerli. Nitekim, bu iki kaynaktan Merkez Bankası’na milyarlarca döviz akarken rezervler artmıyor tam tersine erimeye devam ediyor. TCMB Net Döviz Pozisyonu (swap hariç milyar $), 17 Aralık 2021 tarihinde -58,2 iken, 13 Mayıs 2022 tarihinde ise -61,4 oldu. Kur korumalı mevduat ve zorunlu döviz devirlerine rağmen net rezervler 3,2 milyar dolar kötüleşti. Bu durum 130 milyar doları yakan iktidarın geçmişten hiç ders çıkarmadığını arka kapı satışlarına devam ettiğini gösteriyor. Nitekim, bu yıl içinde 30 milyar doların, 17 Aralık 2021’den itibaren ise 40 milyar doların üzerinde rezervin arka kapıdan satıldığı tahmin ediliyor.”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

 

Okunma Sayısı: 137
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Her 10 çocuktan 1'i çalışıyor

    Basın hürriyeti demokrasinin ön şartı

    Böylesi görülmedi... Kur korumalı mevduat hesabında yük artıyor

    Tek çözüm üretimi arttırmak

    Enflasyonda üç haneye gidiyoruz

    Gençlerde mutsuzluk gittikçe artıyor

    Yeni sistemde borç üçe katlandı

    Yetişemiyoruz, borçlanıyoruz

    Pahalılık ikinci ele talebi artırıyor

    'Buyurun, ben Müslüman'ım'

    Biden ile Blinken'e Rusya'ya giriş yasağı getirildi

    İsrail, bir Filistinli genci daha öldürdü, bir kişiyi de yaraladı

    Sevilya'daki Müslümanlar: İspanyol olarak bizim Müslüman tarihimizden gurur duymamız gerekiyor

    Ukrayna'daki saldırılarda 231 çocuk öldü, 430 çocuk yaralandı

    2 bin avroya satılıyor

    Rusların dondurulan varlıkları Ukrayna'da kullanılacak

    Yüzde 71: Geçim şartları kötüleşti

    İsveç'in başkenti Stockholm'de terör yandaşları gösteri yaptı

    İktidar memur gazeteci istiyor

    Suriye: Sığınmacıları geri kabul etmiyoruz

    En Çok Okunanlar

    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    AKP’nin tahribatları yüz senede temizlenir mi?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Şahs-ı manevî ile hizmete devam
    Ahmet BATTAL

    M. Kemal hayranlığı meselesi
    Risale-i Nur'dan

    Hayat, vahdet ve ittihadın neticesidir
    Mehmet KARA

    3Y’den sınıfta kaldılar
    İrfan Süleymanoğlu

    Kuru çubuk
    Genel

    Temsilcilerimiz toplandı
    Faruk ÇAKIR

    İş vardı da biz mi çalışmadık?
    Adnan NACİR

    Kuryemez ve KKMA
    Halil ELİTOK

    Hak temelli siyaset

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.