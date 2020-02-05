SURİYE’Yİ MAHVEDEN İÇ SAVAŞIN TÜRKİYE’Yİ DE ZORA SOKAN SONUÇLARI ORTADAYKEN, GERİLİMİN TÜRKİYE İLE SURİYE’Yİ ÇATIŞTIRACAK BİR BOYUTA TAŞINMASI KAYGIYLA İZLENİYOR.

BM: Alarm verici

TÜRK ordusu ile Suriye güçlerinin İdlib'de karşı karşıya gelmesini “alarm verici” olarak niteleyen BM Genel Sekreterinin Sözcüsü taraflara gerginliği azalma, derhal çatışmalara son verme ve BM denetiminde siyasî sürece geri dönme çağrısı yaptı.

ABD ve İsrail’e yarar

TRUMP ve Netanyahu’nun Kudüs’ü gasp ve Filistin’i tasfiye planını yürürlüğe koyduğu bir süreçte Türkiye-Suriye geriliminin bu boyuta taşınmasının ABD-İsrail ikilisine yararken iki ülkeye de, bölgeye de çok şey kaybettireceği belirtiliyor.

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Bu ateş herkesi yakıyor

Suriye’de, Türk ordusu ile rejim güçlerinin İdlib’de karşı karşıya gelmesinin tehlikeli olduğu söylenirken, bölgeden gelen şehit haberlerinin ateşi herkesi yakıyor.

Suriye’de, Türk ordusu ile rejim güçleri karşı karşıya. Bölgeden gelen şehit haberleri evlere ateş düşürüyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Suriye’nin kuzey batısında yer alan İdlib’de artan gerginliğe ilişkin açıklamada bulundu. Dujarric, “Suriye’de hükümet güçleri ve Türk askerleri arasında çıkan çatışmalar alarm verici. Suriye’de devam eden savaş ve gerginliğin artması bir kez daha bölgesel ve uluslar arası barış ve güvenliğe tehdidi gözler önüne seriyor” dedi.

SiyasÎ sürece geri dönülsün

BM’nin, İdlib’deki 3 milyon sivilin güvenliğinden de son derece endişe duyduğunu dile getiren Dujarric, geçen Aralıktan bu yana 1,5 milyon kişinin çatışmalar sebebiyle yerinden edildiğini, bunların yüzde 80’inin kadın ve çocuk olduğunu söyledi. Dujarric, İdlib’de 53 hastane ve sağlık merkezinin ocaktan beri saldırı tehdidi sebebiyle faaliyetlerini askıya aldığını, hizmet veremediğini belirtti, taraflara derhal çatışmalara son vermesi, gerginliği azaltması, BM denetiminde siyasî sürece geri dönmesi çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler – aa

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‘Şam’la işbirliği sorunu çözer’

Atı TV yorumcusu ve Duvar internet sitesinin yazarı Musa Özuğurlu, Türkiye’nin Rusya ve Şam ile işbirliği yapması halinde İdlib sorunun bir ay içinde çözüleceği görüşünde. Sputnik’in haberine göre, Suriye ordusunun 2018 Soçi mutabakatında bir türlü yerine getirilmeyen M4-M5 karayolunun “cihatçılardan” temizlenmesi hedefiyle hareket ettiğini belirten Özuğurlu, İdlib halkının tümünün yönetime karşı olmadığını söyledi. Özuğurlu, İdlib’i kontrol altında tutan el Kaide (HTŞ) ve bağlantılı grupların Soçi mutabakatını daha başından reddettiklerini anımsatırken, bunların saldırılarının hiç durmadığını belirtti.

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Şehitlerimiz dualarla

İdlib’de şehit olan askerlerimiz dualarla uğurlanıyor. Bölgede rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler’in cenazesi, memleketi Gaziantep’te toprağa verildi. İdlib şehitlerinden Özler’in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için Gaziantep merkezdeki Bahaeddin Nakıboğlu Camii’ne götürüldü. Cenaze namazının ardından Özler’in cenazesi, asrî mezarlıktaki şehitliğe defnedildi. Şehit düşen 31 yaşındaki Şehit Uzman Çavuş Halil Demir’in cenazesi ise İstanbul’a getirildi. Demir’in cenazesi, okunan duaların ardından defnedileceği Sakarya Pamukova’ya gönderildi. Gaziantep - aa

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İdlib için 5 maddelik çağrı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Suriye İdlib’den acı haberler geldiğini ve 8 şehit verildiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, İdlip meselesi ile beş maddelik öneri sundu: “Mehmetçiğimizin can güvenliğinin sağlanması için gereken adımlar hızla atılmalıdır. Türkiye Soçi mutabakatı ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden kaynaklı oluşan yeni koşullar nedeniyle en kıza zamanda Rusya ile birlikte İdlib’deki durumu yeniden değerlendirilmelidir. Siyasi iktidar Suriye’de rejim değişikliğine odaklanan siyaseti terk etmelidir. Ülkenin toprak bütünlüğünü tehdit eden gruplarla her türlü iş birliği sonlandırılmalıdır. Bölgesel ve ulusal alandaki çabalar artırılmalıdır. İdlib’deki durum Türkiye’ye doğru yeni bir sığınmacı dalgasını hareketlendirmiştir. Bu konuda Türkiye’nin yalnız bırakılmaması gerekir. Bu kişilerin güvenli bölgede barınması için Rusya ile BM’nin sorumluluk üstleneceği bir süreç ivedilikle başlatılmalıdır. İdlib’in Suriye toprağı olduğu gerçeği unutulmamalı. Terörist gruplarla muhalif bölümün silâh bırakmasına yönelik çalışmalar artırılmalıdır.”

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Çavuşoğlu: Karşılık vermeye devam edeceğiz

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeniden Asya Girişimi Toplantısı’nda değerlendirmelerde bulundu. İdlib’de dün 8 Türk askerinin şehit olmasına değinerek, “Bize yönelik saldırıları tolere etmemiz mümkün değil. Karşılığını verdik ve bundan sonra da karşılığını vereceğiz” dedi. Çavuşoğlu, Suriye hükümetinin saldırılarını arttırdığını belirterek “Bunu dengelemek, durdurmak için yine bugüne kadar olduğu gibi, Astana ve Soçi sürecinde olduğu gibi özellikle komşumuz Rusya ile bu çatışmaları durdurmak için çaba sarf ediyoruz” dedi. Ankara - aa

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İki ayda 500 bin kişi bölgeyi terk etti

Birleşmiş Milletler, Suriye ordusunun Rusya desteğiyle İdlib’e düzenlediği operasyonlar sonucunda yarım milyondan fazla insanın ülkenin batısında kalan son muhalefet toprağından kaçtığını bildirdi. T24’ün haberine göre, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi sözcüsü David Swanson, “1 Aralık’tan bu yana 520 bin kişi yerinden oldu. Bu sayının yüzde 80’ini kadınlar ve çocuklar oluşturuyor” açıklamasında bulundu. Açıklanan sayı, İdlib’ten çıkanların oluşturduğu göç dalgasının savaşın başından beri görülen en büyük göç dalgalarından biri olacağını gösteriyor.