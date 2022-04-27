Bu karar hukuktan döner - Yargı intikam aracı olmamalı

KAVALA KARARINA TEPKİLER: YARGIYA İKTİDAR BASKISININ SONUCU. HİÇBİR HUKUKî DAYANAĞI YOK. HER YÖNÜYLE TAM BİR HUKUK SKANDALI. İSTİNAFTAN BİLE DÖNER.

HUKUK HERKESE LÂZIM

İYİ Partili Erdem: “AKP, Gezi’den öyle korktu ki, bu kararla intikam almaya çalışıyor. Hukuk herkese lâzım.”

DEVA Partili Yeneroğlu: “Karar usul ve esas yönünden hukuksuz, iktidarın yargı üzerindeki tahakkümünün sonucu.”

HUKUKU HİÇE SAYARSANIZ...

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu: “Uzun tutukluluk süreleri ile adaleti örselerseniz, çelişkili kararlarla hukuku hiçe sayarsanız verdiğiniz hükme saygı kalmaz. Yargı siyasî güce değil, siyasî güç adalete dayanmak zorunda.”

MAHKEME TALİMATLA ÇALIŞMAZ

SP’li Fatih Aydın: “Mahkemeler talimatla değil, delille çalışır. Hukukun üstünlüğü budur. Aksi üstünlerin hukuku ve zulümdür.”

CHP’li ERKEK: “Yargıyı silah olarak kullanan saray iktidarının bu kumpas davası da mutlaka çökecek.”

BERAATTEN MÜEBBETE

Yıldıray Oğur: “Kavala Gezi'den, iki yıl önce beraat etti. Çıkacakken önce darbeden, olmayınca casusluktan tutuklandı. İki yıldır tutuklu yattığı casusluktan bugün beraat etti, beraat ettiği Gezi'den müebbet aldı.”

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Bu karar hukuktan döner

Gezi Parkı davasında verilen cezalar ile ilgili “Bu hukuksuzluk AİHM’den dönecektir” yorumu yapıldı.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada karar açıklandı. Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Karara tepki yağdı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, konuyla ilgili “İş insanı Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen davada açıklanan hüküm usul ve esas yönünden hukuksuzdur. Kavala’nın AİHM kararına rağmen aynı kanıtlarla farklı davalar açılarak cezaevinde tutulması nedeniyle Türkiye’ye Avrupa Konseyi tarafından yaptırım uygulanması süreci devam ederken, Kavala’ya hukuki kriterler yerine komplo teorileri üzerinden ağır bir cezanın verilmesinin hukuki hiçbir dayanağı bulunmamaktadır. Gelinen noktada, kin ve intikam alma güdüsüyle en temel ceza hukuku kurallarına bile aykırılık teşkil eden yargılamalar sonucunda haksız mahkûmiyet kararlarının verilmesi, iktidarın yargı üzerindeki tahakkümünün sonucudur” dedi.

Kara bir leke olarak kalacak

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, “AYM Başkanı, CB ve devlet erkanının gözünün içine bakarak, ‘Kuvvetler ayrılığının olmadığı yerde demokrasi yoktur’ diyor. Gezi Davasının 3 hakiminden biri AKP adayı. Diğeri muhalefet şerhinde, ‘Hiç bir delil yok, beraat almaları lazım’ diyor. Hukuk herkese lazım beyler Unutmayın! AKP, Gezi’den öylesine korkuttu ki bu kararla adeta intikam almaya çalışıyor! Öncelikle şunu söyleyeyim, bu hukuksuzluk AİHM’den dönecektir. Lakin AKP’nin doğaya sahip çıkan, hakkını arayan millete yaptığı zulüm her daim hafızalarda kara bir leke olarak kalacaktır!” ifadelerini kullandı.

SP Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın ise, “Mahkemeler hisle, duyguyla, talimatla çalışmaz. Delille, kanunla, kuralla çalışır. Hukukun üstünlüğü budur. Aksi üstünlerin hukukudur. Bu da zulümdür. Hakkı üstün tutmak demek zulüm kimden gelirse gelsin karşı gelmek, mazlum kim olursa olsun yanında olmak demektir” dedi.

Siyasî güç adalete dayanmak zorunda

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Gezi davasında yargılananlar değil, Erdoğan ve rejimi mahkum olmuştur. Yargıyı silah olarak kullanan yozlaşmış saray iktidarının yarattığı bu kumpas davası da bir gün mutlaka çökecektir” ifadelerini kullandı.

Karar Gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, “Kavala Gezi’den iki yıl önce beraat etmişti. Çıkacakken bir ay önce tahliye edildiği darbeden tutuklandı ama hukuken sorun çıktı.10 gün sonra casusluktan tutuklandı. İki yıldır tutuklu yattığı casusluktan bugün beraat etti, beraat ettiği Gezi’den müebbet aldı. Buna adalet deniyor” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gezi Parkı davası kararlarını işaret ederek, “Uzun tutukluluk süreleri ile adaleti örselerseniz, çelişkili kararlarla hukuku hiçe sayarsanız verdiğiniz hükme saygı kalmaz! Yargı siyasi güce değil, siyasi güç adalete dayanmak zorunda. Yargının içerde ve dışarda itibarını tesis etmek demokratik siyasetin en temel önceliğidir” ifadelerini kullandı.

Recep Gören - ANKARA

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Herkes için adalet, herkes için demokrasi

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gezi Davası kararına tepki verdi.

Uysal, “Gezi davası ile alakalı karar da gösterdi ki iktidar, korku kol gezinsin, muhalefet için Türkiye tekinsiz bir yer olsun istiyor. Seçimler yaklaştıkça iktidar her türlü yöntemi deneyecektir derken bunu da kastediyordum. İktidar, verdiği kanun teklifleri ile siyasal muhalefeti, mahkemeler aracılığıyla aldığı politik kararlarla toplumsal muhalfeti susturma derdinde. Adaleti ve demokrasiyi işler hale getirmek yerine korkuyu yerleştirmek derdinde. Bırakalım, maruz kalan düşünsün anlayışı ile bu cendereden kurtulma imkanımız yok! O nedenle herkes için Adalet diyoruz, herkes için demokrasi diyoruz” dedi.

Ankara - Fatih Karagöz

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AİHM kararlarına aykırı

Avrupa Parlamentosu (AP), Gezi davasında verilen hapis cezalarına tepki gösterdi.

Parlamento’nun Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor ve AB-Türkiye Parlamento Delegasyon Başkanı Sergey Lagodinsky yaptığı yazılı açıklamada, “Türk yargısı, bugün Osman Kavala’yı ‘hükümeti devirmeye teşebbüs’ ettiği iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm ederken, en kötü tahminleri doğruladı. İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin bu üzücü kararı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarına açıkça aykırıdır ve Avrupa Konseyi’nde devam eden ihlal davalarında mutlaka sonuçlar doğuracaktır’’ dedi. Amor ve Lagodinsky, mahkeme heyetinde yer alan hâkim Murat Bircan’ın AKP’den milletvekili aday adayı olmasına da değindi: ‘’Mahkemenin yargıç üyelerinden birinin iktidar partisi adayı olması, bu davanın siyasi müdahaleyle nasıl gölgelendiğinin bir başka şok edici örneğidir.”

Haber Merkezi