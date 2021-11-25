Uzmanlar: Türkiye ekonomisi 2001 krizinden daha derin bir kriz sürecine girdi.

TİCARET DURMA NOKTASINA GELDİ

Prof. Dr. Yalçın Karatepe: “Bugün Türkiye’de neredeyse ticaret durma noktasına gelmiş. Çünkü fiyatlama yapılamıyor. Yani sattığınız bir ürünün yerine hangi fiyattan koyacağınız konusunda fikriniz yok. Hele iş dünyasında satışlar genelde vade olur, esnafsanız alırsınız, işte bir ay 60 gün vadeli, satıp paranızı ödersiniz.”

TOPTANCILAR FİYAT ÖNGÖREMİYOR

“Şimdi toptancılar 30 gün sonra tahsil edecekleri bir ürün fiyatının ne olacağını öngöremedikleri için satışlar gerçekleşmiyor. Türkiye ekonomisi 2001 krizinden daha derin bir kriz sürecine girmiş görünüyor maalesef. 2022 yılında hem ekonomi performansı kötü olacak, hem de enflasyon yaşanacak.

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Bu kriz 2001’den daha derin

Ekonomist Yalçın Karatepe, “Türkiye ekonomisi 2001 krizinden daha derin bir kriz sürecine girmiş görünüyor maalesef” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pazartesi günü yaptığı faiz açıklamasının ardından Dolar/TL kuru 13.50’nin üzerine çıkarken, Euro/TL kuru da 15’i aşarak yeni bir rekor kırdı. Türkiye’de uzun süredir yanlış bir ekonomi politikası uygulandığını söyleyen Prof. Dr. Yalçın Karatepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, enflasyonu düşürmek için faizlerin düşürülmesi gerektiği yönündeki inancının, Türkiye’nin ekonomi politikasına dönüştüğünü belirtti. Euronews’e Türk lirasında bir gün içerisinde görülen şok değer kaybını değerlendiren Karatepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları göz önünde alındığında, kurda görülen yükselişin devam edeceği öngörüsünde bulundu. Türkiye’de asgari ücretin euro bazında Arnavutluk’un bile gerisine düştüğünü söyleyen Karatepe, “Dolayısıyla, yanlış bir ekonomi politikası uygulanıyor. Bu politikanın uygulayıcısı mevcut iktidar ve bundan geri adım atmayacağını söylüyor. Bu yanlışın faturası 84 milyon vatandaşa çıkıyor” dedi.

Toparlama ihtimali yok

Prof. Karatepe, “Artık Türkiye ekonomisini, sadece Merkez Bankası’nın faiz politikasını değiştirerek derleyip toparlama ihtimali kalmadığını görüyorum. Çünkü şu an Türkiye’nin temel sorunu, öngörülebilirliğinin kalkmış olması. Düşünebiliyor musunuz, siz bir toplantıda faiz indiriyorsunuz, bir sonrakinde artırma gibi bir karar alırsanız, o zaman vatandaş haklı olarak sorar bir öncekinde neden indirdiniz. Piyasaların en hoşlanmadığı şey, benim gibi ortalama vatandaşlar dahil, en hoşlanmadığı şey, ileriyi öngörememektir. Yani yarın ne olacağı konusunda fikrinizin olmamasıdır. Böyle durumlarda hiç kimse ekonomik kararlar almaz, yatırım ve tasarruf kararlarında hep bu belirsizlik bilgisi çerçevesinde şekillendirmeye çalışırlar” ifadelerini kullandı.

Belirsizlik ortadan kalkmalı

“Bugün Türkiye’de neredeyse ticaret durma noktasına gelmiş” diyen Karatepe, şu şekilde devam etti: “Çünkü fiyatlama yapılamıyor. Yani sattığınız bir ürünün yerine hangi fiyattan koyacağınız konusunda fikriniz yok. Hele iş dünyasında satışlar genelde vade olur, esnafsanız alırsınız, işte bir ay 60 gün vadeli, satıp paranızı ödersiniz. Şimdi toptancılar 30 gün sonra tahsil edecekleri bir ürün fiyatının ne olacağını öngöremedikleri için satışlar gerçekleşmiyor. Türkiye ekonomisi 2001 krizinden daha derin bir kriz sürecine girmiş görünüyor maalesef.” Ekonominin istikrarlı bir rotaya girmesi için belirsizliğin ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Karatepe, “Bunun mevcut iktidarla mümkün olmadığını düşünüyorum” diyor.

Haber Merkezi