DEMİREL’İN BAŞBAKANKEN KURDUĞU KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİNDE, KÜLTÜR MERKEZİNE VERİLEN ADININ KALDIRILMASI “DEĞER BİLMEZLİK VE VEFASIZLIK” OLARAK YORUMLANDI VE TEPKİ ÇEKTİ.

DEMİREL KURDU VE BÜYÜTTÜ

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur: “Selçuk Üniversitesi, Demirel’in Başbakanlığı zamanında kuruldu, onun talimatıyla büyütüldü, kapasitesi arttırıldı. Adının kaldırılması art niyetli bir değer bilmezlik ve vefasızlıktır.”

MİLLETİN GÖNLÜNDEN SİLEMEZSİNİZ

DP lideri Gültekin Uysal: “Onun kurduğu ve AKP’nin sata sata bitiremediği fabrikalarını, hizmetlerini ve milletimizin gönlündeki ‘baba’ sevdasını, tarihi yeniden kendinizce yazma teşebbüsleriniz bile silemez.”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

***

Bu ne vefasızlık?

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Konya Selçuk Üniversitesi Yönetimi’nin, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in adını, Kültür Merkezi’nden kaldırmasını vefasızlık olarak nitelendirdi.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Konya Selçuk Üniversitesi Yönetimi’nin, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in adını, Kültür Merkezi’nden kaldırılmasına yönelik kararına tepki gösterdi. Cesur, “Bir an evvel dönülmesi gereken bir yanlıştır, ayıptır. Tarihe karşı yanlıştır” dedi. Cesur, “Bu karar Konya Selçuk Üniversitesi kadrolarını rahatsız etmiştir, kamu vicdanını yaralamıştır. Konyalıları üzmüştür. Süleyman Demirel’i sevenleri üzmüştür” diye konuştu. Cesur, “Soruyoruz; Süleyman Demirel’in ülkemiz için yaptığı hizmetleri yok sayan bu saygısızlığın sebebi nedir. İsmi silinmeye çalışılan kişi, bir ömrü daha hür, daha demokrat, daha zengin, daha güçlü ve daha mamur bir Türkiye hedefine adamış Süleyman Demirel’dir. Süleyman Demirel; demokrasi ve kalkınma kahramanıdır” şeklinde konuştu.

Demokrasi diyenler Demirel’i unutmasın

Kararı “art niyet” olarak gördüğünü söyleyen Aylin Cesur, “Çünkü Konya Selçuk Üniversitesi, Süleyman Demirel’in Başbakanlığı zamanında kurulmuş, yine üniversitenin büyütülmesi ve kapasitesinin arttırılması Süleyman Demirel’in talimatı ile gerçekleşmiştir. Bu katkıya minnet duyulacağı ve ülkesine bir şey yapmaya heves uyandırsın diye örnek olacağı yerde, isminin silinmesine yönelik bu gafletin yaşanması üzücüdür” dedi.

Cesur, “Kalkınmadan bahsedenlere tavsiyem; Süleyman Demirel’i unutmasınlar. Çünkü unutturmak isteyenlerin yaptıkları kalkınma değil, biliyoruz. Demokrasiden bahsedenler Süleyman Demirel’i unutmasınlar. Çünkü unutturmak isteyenlerin hukukun üstünlüğünü, anayasayı ve hatta Meclis’i nasıl hiçe saydığını görüyoruz” diye konuştu.

Değer bilmezlik örneği

Türkiye Cumhuriyeti’nin 50 senesinde Süleyman Demirel olduğunu hatırlatan Cesur şunları söyledi: “10 sene yüksek idarecilik, 12 sene Başbakanlık, 6 hükümete başkanlık, 21 sene muhalefet liderliği, 7 sene Cumhurbaşkanı olarak geçen bir 50 sene, nasıl silinebilir, neden silinmek istenir? Süleyman Demirel’in bir ömre değil, bin ömre sığacak kadar çok hizmetlerle ve eserlerle dolu ömrünü neye adadığını yeni nesillere aktaracak yerde, böyle bir isim değişikliğine gidilmesi, yıllarca tanık olduğumuz pek çok emsali de göz önüne alınca, halkımızın tarihi ile bağlantısını kesmeye yönelik bir girişimin devamı mıdır? Konya Selçuk Üniversitesi yönetiminin aldığı bu karar ancak art niyetle açıklanabilen, bir değer bilmezlik ve vefasızlık örneğidir.”

***

Ülkemiz adına büyük üzüntü duyuyoruz

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Konya Selçuk Üniversitesi’nin Demirel kararı ile ilgili, “Bir çarpık düşüncenin hesaplaşma saikiyle Cumhurbaşkanı Demirel başta abide liderlerimizin izlerini yok etme yıkıcılığının üniversitelerimize kadar sirayet ettiğini görüyor olmaktan ülkemiz adına büyük üzüntü duyuyoruz” dedi.

Türkiye’de en çok Demokratların gerçek mağduriyet yaşadığını söyleyen Uysal, “Kendilerine göre tarihi yazmak anlayışında olanlar, bir hesaplaşma ile iş yapıyorlar. Selçuk Üniversitesi’nde Sayın Demirel’in ismini kaldıranlar gerçeklere gözlerini kapatıyorlar” şeklinde yazdı. Sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uysal, “Anadolu’nun her köşesinde sata sata AKP’nin bitiremediği fabrikalarını ve hizmetleriyle beraber milletimizin gönlündeki ‘baba’ sevdasını tarihi yeniden kendinizce yazma teşebbüsleriniz bile silemez! ” dedi.

Ankara – Recep Gören