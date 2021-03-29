"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 MART 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Bu ne vefasızlık?

29 Mart 2021, Pazartesi 00:01
DEMİREL’İN BAŞBAKANKEN KURDUĞU KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİNDE, KÜLTÜR MERKEZİNE VERİLEN ADININ KALDIRILMASI “DEĞER BİLMEZLİK VE VEFASIZLIK” OLARAK YORUMLANDI VE TEPKİ ÇEKTİ.

DEMİREL KURDU VE BÜYÜTTÜ

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur: “Selçuk Üniversitesi, Demirel’in Başbakanlığı zamanında kuruldu, onun talimatıyla büyütüldü, kapasitesi arttırıldı. Adının kaldırılması art niyetli bir değer bilmezlik ve vefasızlıktır.”

MİLLETİN GÖNLÜNDEN SİLEMEZSİNİZ

DP lideri Gültekin Uysal: “Onun kurduğu ve AKP’nin sata sata bitiremediği fabrikalarını, hizmetlerini ve milletimizin gönlündeki ‘baba’ sevdasını, tarihi yeniden kendinizce yazma teşebbüsleriniz bile silemez.”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

 

***

Bu ne vefasızlık?

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Konya Selçuk Üniversitesi Yönetimi’nin, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in adını, Kültür Merkezi’nden kaldırmasını vefasızlık olarak nitelendirdi.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Konya Selçuk Üniversitesi Yönetimi’nin, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in adını, Kültür Merkezi’nden kaldırılmasına yönelik kararına tepki gösterdi. Cesur, “Bir an evvel dönülmesi gereken bir yanlıştır, ayıptır. Tarihe karşı yanlıştır” dedi. Cesur, “Bu karar Konya Selçuk Üniversitesi kadrolarını rahatsız etmiştir, kamu vicdanını yaralamıştır. Konyalıları üzmüştür. Süleyman Demirel’i sevenleri üzmüştür” diye konuştu. Cesur, “Soruyoruz; Süleyman Demirel’in ülkemiz için yaptığı hizmetleri yok sayan bu saygısızlığın sebebi nedir. İsmi silinmeye çalışılan kişi, bir ömrü daha hür, daha demokrat, daha zengin, daha güçlü ve daha mamur bir Türkiye hedefine adamış Süleyman Demirel’dir. Süleyman Demirel; demokrasi ve kalkınma kahramanıdır” şeklinde konuştu.

Demokrasi diyenler Demirel’i unutmasın

Kararı “art niyet” olarak gördüğünü söyleyen Aylin Cesur, “Çünkü Konya Selçuk Üniversitesi, Süleyman Demirel’in Başbakanlığı zamanında kurulmuş, yine üniversitenin büyütülmesi ve kapasitesinin arttırılması Süleyman Demirel’in talimatı ile gerçekleşmiştir. Bu katkıya minnet duyulacağı ve ülkesine bir şey yapmaya heves uyandırsın diye örnek olacağı yerde, isminin silinmesine yönelik bu gafletin yaşanması üzücüdür” dedi.

Cesur, “Kalkınmadan bahsedenlere tavsiyem; Süleyman Demirel’i unutmasınlar. Çünkü unutturmak isteyenlerin yaptıkları kalkınma değil, biliyoruz. Demokrasiden bahsedenler Süleyman Demirel’i unutmasınlar. Çünkü unutturmak isteyenlerin hukukun üstünlüğünü, anayasayı ve hatta Meclis’i nasıl hiçe saydığını görüyoruz” diye konuştu.

Değer bilmezlik örneği

Türkiye Cumhuriyeti’nin 50 senesinde Süleyman Demirel olduğunu hatırlatan Cesur şunları söyledi: “10 sene yüksek idarecilik, 12 sene Başbakanlık, 6 hükümete başkanlık, 21 sene muhalefet liderliği, 7 sene Cumhurbaşkanı olarak geçen bir 50 sene, nasıl silinebilir, neden silinmek istenir? Süleyman Demirel’in bir ömre değil, bin ömre sığacak kadar çok hizmetlerle ve eserlerle dolu ömrünü neye adadığını yeni nesillere aktaracak yerde, böyle bir isim değişikliğine gidilmesi, yıllarca tanık olduğumuz pek çok emsali de göz önüne alınca, halkımızın tarihi ile bağlantısını kesmeye yönelik bir girişimin devamı mıdır?  Konya Selçuk Üniversitesi yönetiminin aldığı bu karar ancak art niyetle açıklanabilen, bir değer bilmezlik ve vefasızlık örneğidir.”

***

Ülkemiz adına büyük üzüntü duyuyoruz

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Konya Selçuk Üniversitesi’nin Demirel kararı ile ilgili, “Bir çarpık düşüncenin hesaplaşma saikiyle Cumhurbaşkanı Demirel başta abide liderlerimizin izlerini yok etme yıkıcılığının üniversitelerimize kadar sirayet ettiğini görüyor olmaktan ülkemiz adına büyük üzüntü duyuyoruz” dedi.

Türkiye’de en çok Demokratların gerçek mağduriyet yaşadığını söyleyen Uysal, “Kendilerine göre tarihi yazmak anlayışında olanlar, bir hesaplaşma ile iş yapıyorlar. Selçuk Üniversitesi’nde Sayın Demirel’in ismini kaldıranlar gerçeklere gözlerini kapatıyorlar” şeklinde yazdı. Sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uysal, “Anadolu’nun her köşesinde sata sata AKP’nin bitiremediği fabrikalarını ve hizmetleriyle beraber milletimizin gönlündeki ‘baba’ sevdasını tarihi yeniden kendinizce yazma teşebbüsleriniz bile silemez! ” dedi.

Ankara – Recep Gören

Okunma Sayısı: 259
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Guterres: Uygur Türkleri için Çin'le "ciddi müzakere" halindeyiz

    Bu ne vefasızlık?
    📷

    Tefekküre vesile olan Dolunay manzaraları

    Kocaeli'de Yeni Asya coşkusu

    Küresel salgının son 24 saatinde neler yaşandı?

    Tepkiler büyüyor: Hollanda'da polisin öldürülen Türk genciyle ilgili sözleri protesto edildi

    Türkiye'de son 24 saat

    Basının ilan ve kart mağduriyeti bitmeli

    Yoğun bakımların dolmasına az kaldı

    Uygur Türkü Anneler: Çocuklarımızın sesini duymak istiyoruz

    Ülkemiz adına büyük üzüntü duyuyoruz

    AYM yön değiştiriyor

    Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları devam ediyor

    'Erken seçim için istifa edeceğim'

    Süveyş Kanalı'ndaki kurtarma çalışmaları sürüyor

    Sakarya'da kimyasal gaz tehlikesi: 12 kişi hastaneye kaldırıldı

    'Myanmar güvenlik güçlerinin döktüğü kandan dehşete düştük'

    Mobilya üreticileri kızgın

    Afganistan müzakerelerinde gözler İstanbul toplantısında

    Türkiye'den tarihi başlangıç

    En Çok Okunanlar

    Hüseyin GÜLTEKİN

    Böyle lütuf olur mu?
    Mehmet KARA

    Kongre bitince mi aklınıza geldi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Düğüm, Ali Şükrü Bey cinayetinde
    Şükrü BULUT

    Sevgilinin rıhletinin üzerinden tam bir karn¹ geçmiş…
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ın ilminde var olmak
    Yeni Asya'dan Size

    Risale-i Nur ve Yeni Asya rüzgârı
    Ali FERŞADOĞLU

    Övünme, öv, anlat ve teşekkür et
    M. Said ZEKİ

    Husûmete vakit yok, ömür geçiyor!
    Genel

    Guterres: Uygur Türkleri için Çin'le "ciddi müzakere" halindeyiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.