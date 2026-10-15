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15 EKİM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

AKOM'dan İstanbul'da yarın ve cumartesi günü için sağanak uyarısı

15 Ekim 2026, Perşembe 16:32
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), ilde yarın sağanak, cumartesi günü ise kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), ilde yarın sağanak, cumartesi günü ise kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.

AKOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan haftalık hava tahmin raporuna göre, soğuk ve yağışlı sistemin, pazartesi gününe kadar bölgede etkili olması bekleniyor.

Sıcaklıkların 15 ila 17 derece aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği, aralıklarla sağanak ve kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. İlde yarın çok bulutlu bir hava ve sağanak yağış beklenirken, yağış miktarının metrekareye 15 ila 30 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor.

CUMARTESİ KUVVETLİ YAĞIŞ

17 Ekim Cumartesi günü kuvvetli sağanak yağış tahmin edilirken, yağışın 30 ila 60 kilogram arasında olacağı değerlendiriliyor. 18 Ekim Pazar ve 19 Ekim Pazartesi günleri yağış beklenmezken, parçalı bulutlu hava tahmin ediliyor. 20 Ekim Salı ve 21 Ekim Çarşamba günleri ise havanın parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu olması, mertekareye 2 ila 5 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor.

AA

Etiketler: AKOM, İstanbul, sağanak yağış
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