İBB Başkanvekili Aslan: "Bütün kaynaklarımızı seferber edeceğiz"

Sağanak yağıştan olumsuz etkilenen noktalarda incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, “Hiçbir yurttaşımızın mağdur olmaması için bütün kaynaklarımızı seferber edeceğiz. İnşallah bir daha böyle bir afeti yaşamayız” açıklamasında bulundu.

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, il tarihinde görülmemiş bir afet tablosuna yol açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan , Afet Koordinasyon Merkezi’ndeki (AKOM) yoğun mesaisinin ardından selden en çok etkilenen Cendere yolu, Ayazağa ve Kemerburgaz bölgelerinde sahaya inerek incelemelerde bulundu. Afetin bilançosunu açıklayan Aslan, "Hiçbir yurttaşımızın mağdur olmaması için bütün kaynaklarımızı seferber edeceğiz" dedi.

SON 100 YILIN REKOR YAĞIŞI

Meteorolojik verilere göre İstanbul, 1941 yılından bu yana son 80-85 yılın en büyük yağışını aldı. İBB’nin 1985’ten beri tuttuğu kendi kayıtlarında da son 41 yılın zirvesine ulaşıldı.

Normal şartlarda günlük metrekareye 20 kg düşen yağışın "normal" kabul edildiğini belirten İBB Başkanvekili Nuri Aslan, "Dün 12-16 saat gibi kısa bir süre içinde İstanbul'da metrekareye 270 kg yağış düşen noktalar oldu . Alibeyköy, Eyüpsultan, Arnavutköy, Beykoz, Şile ve Sarıyer bölgeleri büyük bir hava akımıyla karşı karşıya kaldı. Yaklaşık 100 yıldır İstanbul böyle bir yağış almadı" ifadelerini kullandı.

HASAR TESPİT HIZLA BAŞLAYACAK

Devasa afette, alınan önlemler sayesinde birçok noktada facianın eşiğinden dönülürken maalesef üç vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi. Cendere Deresi ve kollarının bulunduğu alanlardaki yerleşim yerleri ile fabrikalarda ciddi maddi hasarlar meydana geldi. Hasar tespit çalışmalarının bakanlıklar, Valilik ve İBB koordinesinde hızla başlayacağı belirtildi.

"BEŞİKTAŞ VE ÜSKÜDAR MEYDANI'NI SU BASMADI"

Yaşanan felaketin boyutuna rağmen geçmişte kronik sel sorunlarıyla anılan Beşiktaş ve Üsküdar gibi noktalarda korkulan sahneler yaşanmadı. Aslan, "Büyük bir afetti, tüm Türkiye televizyonlardan izledi ama Beşiktaş Meydanı'nı ve Üsküdar Meydanı'nı su basmadı . Geçmişten tecrübe alıp kendisini geliştiren bir belediyecilik anlayışıyla gidiyoruz. Eksik kaldığımız buralarda da alacağımız tedbirlerle bir daha böyle bir hasarla karşılaşmayacağız" dedi.

SAHADA 92 BİN "İSTANBUL MUHAFIZI"

Afete müdahale için devletin tüm kurumları üst düzey bir koordinasyon sağladı. İBB, Valilik, AFAD ve 1. Ordu Komutanlığı’nın ortak yürüttüğü çalışmalarda sahada 8 bin 500'ün üzerinde personel ve 2 bin 500 araç görev yaptı. Sürecin siyaset malzemesi yapılmadan atlatılmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Aslan, "İtfaiye, İSKİ ve Yol Bakım ekiplerimize, yani 92 bin İstanbul muhafızına teşekkür ediyorum. Dün gece büyük bir savaş verdiler ve minimum kayıpla İstanbul’u bu saate getirdik" şeklinde konuştu.

UYARILARI DİKKATE ALIN

Vatandaşların İBB ve Valilik uyarılarını dikkate alarak akşam saat 21.00 itibarıyla trafiği boşaltmasının ekiplerin hareket kabiliyetini hayati derecede artırdığını vurgulayan İBB Başkanvekili, İstanbullulara şu uyarılarda bulundu: "Bundan sonra yaşanacak herhangi bir afet uyarısında lütfen kuralları dikkate alın. Yollar açık olacak ki biz hızlı müdahale edelim. Bu tür afetlerde 2-3 dakika bile büyük kayıpların önüne geçebilir. Dayanışma gösteren tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum." (ANKA)