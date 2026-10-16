Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar [Cennetlikler] Cehennemin hışırtısını bile duymazlar. Gönüllerinin arzu ettiği şeyler içinde ebedî olarak kalacaklardır. Enbiyâ Suresi: 102 HADİS: Hz. Peygamber (asm) yemek yediği zaman başkasının önünden asla yemezdi. Camiü’s-Sağir, No: 3114

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