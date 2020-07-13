'Burdur'da birliğine yeni katılan 23 yükümlüde koronavirüs tespit edildi'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Burdur'daki 58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığındaki birliğine yeni katılan yükümlülerin 23'ünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu personelle teması olabileceği değerlendirilenlerin, dün Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında gözetim altına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Pozitif vaka tespit edilen personelimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Personelimizin durumu Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı. Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da, komutanlıkta vatani görevini yapan ve Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan askerlerin Burdur Devlet Hastanesinde tedaviye alındığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan filyasyon çalışmasında pozitif vakalarla temaslı olan askerler, Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda izole edilmiş, odalara alınmışlardır. Birçoğu asemptomatik olan askerlerimizin tamamının genel sağlık durumu iyidir." ifadelerine yer verildi. AA

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