“MADEM İFTİRAYA UĞRADIM” DİYEN AHMET DAVUTOĞLU’NDAN ÇAĞRI: CUMHURBAŞKANLARI VE HISIMLARI DAHİL, SERVETLERİ ARAŞTIRILSIN.

Devlet ahlakı meselesi

DAVUTOĞLU, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın suçlamalarına şöyle cevap verdi: “En temel nezaket kurallarına bile uymayan, bu yüksek makama yakışmayan bir üslup ile dile getirdiği ağır ithamlara cevap vermek mecburiyeti doğmuştur. Bilinmeli ki, bu şahsî bir mesele değil, bir devlet ahlâkı meselesidir.”

Millet çok iyi biliyor

“BU öfkeye neyin sebep olduğunu, kimin nereye savrulduğunu, kamu kaynaklarının hangi amaçlarla nasıl kullanıldığını, ekonomik servet oluşturma bakımından kimlerin nasıl statü değiştirdiğini millet çok iyi biliyor. Yaşayan bütün cumhurbaşkanları, başbakan ve bakanlarla hısımlarının mal varlıklarını Meclis soruştursun.”

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Davutoğlu’ndan cevap: Bütün mal varlıkları soruşturulsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “dolandırıcılık” suçlamasına cevap veren eski başbakan Ahmet Davutoğlu, Meclis’te mal varlıklarını araştıran komisyonların kurulması çağrısı yaptı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şehir Üniversitesi’ne ilişkin “Halk Bankası’nı dolandırmaya çalışıyorlar” sözlerine yazılı açıklamayla cevap verdi.

Davutoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanının, şahsım ve Başbakanlık yaptığım dönemde Hükümetimde birlikte görev yapmaktan onur duyduğum bazı bakan arkadaşlarım hakkında en temel nezaket kurallarına bile uymayan, bu yüksek makama yakışmayan bir üslup ile dile getirdiği ağır ithamlara cevap vermek mecburiyeti doğmuştur. Bilinmelidir ki bu, şahsi bir mesele değil bir devlet ahlakı meselesidir” ifadelerini kullandı. “Dolandırıcılık” suçlamasına tepki gösteren Davutoğlu, “Çağrım açıktır: Madem ki bu ülkeye hizmetten gayrı hiçbir hedef gütmemiş ve bütün bir ömrünü buna adamış bir başbakana ‘dolandırıcılık’ iftirasında bulunulmuştur, o zaman şu anda görev yapanlar da dahil olmak üzere yaşayan bütün Cumhurbaşkanları, Başbakanlar, kamu bankalarının bağlı olduğu bakanlar ve özelleştirme yüksek kurulunda görev yapmış yetkililerin ve onların birinci ve ikinci derece hısımlarının ve akrabalarının mal varlıklarını ve bu varlıklardaki değişimi, bu kişilerin siyasete girdikleri/devlet görevi üstlendikleri günden bugüne kadar araştırmak ve soruşturmak üzere TBMM’nde gerekli komisyonlar oluşturulmalı ve Sayın Cumhurbaşkanı’nın ifade ettiği vechile yetimlerin hakları son kuruşuna kadar korunmalıdır. Ben şahsım adına artık üyesi olmadığım yüce TBMM’ne hesap vermekten bir an bile imtina etmem” dedi.

Şeffaf bir şekilde ortaya konmalı

Gazete Duvar’ın haberine göre, Davutoğlu şöyle devam etti: “Ayrıca bu komisyonlarda kamu bankalarının, Şehir Üniversitesi de dahil olmak üzere hangi vakıflara ve şirketlere nasıl kredi verdikleri, hangi şirketlerin borçlarının yapılandırıldığı, kimlerin hangi yöntemlerle kurtarıldığı, kimlerin ise batmasına seyirci kalındığı şeffaf bir şekilde ortaya konmalıdır. Bu araştırma ve soruşturma neticesinde objektif hukukî kriterlerle izah edilemeyen varlıklar ve kaynaklar Hazineye intikal ettirilerek bir ‘yetim ve yoksul’ fonu oluşturulmalı ve bu fon yetimlere, öksüzlere, şehit yakınlarına, gazilere ve sayıları her geçen gün artan işsizlere dağıtılmalıdır. Böylesi bir sürecin işletilmesi her zaman samimi bir şekilde savunduğum şeffaflık ilkesinin de hayata geçirilmesini sağlayacaktır. Telaşa mahal yoktur ve hiç kimse tereddüt etmemelidir. Yaşanan bütün bu süreçler, ne kadar üzücü olursa olsun, gerçek hukuk devletinin, demokratik hakların ve özgürlüklerin, adaletin ve şeffaflığın egemen olacağı günlerin habercisidir.” Öte yandan Anadolu Ajansı’nda Davutoğlu’nun açıklamalarına yer verilmemesi tepki topladı.

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Bakanlar teklifi desteklemeli

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşımda bulunan Cihangir İslam’dan Ahmet Davutoğlu’nun çağrısına destek geldi.

Davutoğlu’nun mal varlığı araştırma teklifini son derece yerinde bulduğunu ve desteklediğini kaydeden Cihangir İslam, “Eski / yeni başbakan ve bakanlar bu teklifi desteklemeli ve @Akparti grubunu bu teklife olumlu oy vermeye yönlendirmelidir” ifadelerini kullandı.