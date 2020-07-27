Çalışan ve emekliye pandemi zammı verilsin

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tüketim harcamalarındaki yüksek artış dikkate alınarak, bütün kamu çalışanlarına ve emeklilere ‘maaş tutarında mağduriyet ikramiyesi’ ve ‘seyyanen pandemi zammı’ verilmesi gerektiğini söyledi.

Koronavirüs salgınının, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ekonomik, sosyal ve psikolojik açıdan telâfisi güç zararlar verdiğini söyleyen Gürer, “Ülkemizde ne yazık ki 5 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği, on binlerce vatandaşımızın bu hastalığa maruz kaldığı pandemi sürecinin ekonomik boyutlarının olumsuz etkilerinin her geçen gün daha çok hissedilmeye başlandı” dedi. Sosyal devlet anlayışı gereği vatandaşların mağduriyetlerinin kısmen de olsa giderilmesi için tüm çalışanlara ve emeklilere maaş tutarında ikramiye verilmesini öneren Gürer, ayrıca bu kesimlerin maaşlarına seyyanen pandemi zammı verilmesinin de zarurî hale geldiğini ifade etti. Kurban Bayramı öncesinde yapılacak bir düzenleme ile vatandaşların az da olsa rahat bir nefes alabilmelerine olanak tanınabileceğini ifade eden Gürer, bu konuda iktidarın duyarlı olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ankara – Fatih Karagöz