Camilerde itikâf gözaltıları

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, Adana’da gözaltına alındı.

Camide biber gazlı müdahale Kuytul’un hesabından yapılan açıklamada, “An itibari ile Alparslan Kuytul Hocaefendi, 14 yaşındaki oğlu ve birçok ildeki Furkan Gönüllüsü, itikâf ibadeti için bulundukları camilerde eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındılar!” denildi. Ankara Furkan Vakfı Temsilciliği’nden yapılan açıklamada “Alparslan Kuytul ve yüzlerce Furkan gönüllüsü gözaltında” açıklaması yapıldı. Açıklamada, “Gecenin geç vakitlerinde, 02.30 sularında, düzenlenen eş zamanlı operasyonla, ibadet ettikleri camilerden gözaltına alınan Alparslan Kuytul Hocaefendi ve Furkan Gönüllüleri götürüldükleri merkezlerde, yakınlarına bilgi verilmeden saatlerdir bekletiliyor. Tek başına tutulduğu öğrenilen Alparslan hoca hakkında ise avukatlarına hiçbir bilgi verilmiyor” ifadesi yer aldı.

Okunma Sayısı: 378

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.