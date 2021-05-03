Camide biber gazlı müdahale

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul’un çağrısıyla camide itikâfa girmek isteyen grup camiden polis biber gazlı müdahalesiyle çıkarıldı.

Gaziantep’de bir camide itikâfa girmek isteyen grup, kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle camiden çıkartıldı. Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, Ramazan itikâfını yapacaklarını dile getirip “Buyursunlar engel olsunlar” dedi. Bunun üzerine vakfın mensupları olduğu belirtilen grup Gaziantep’te bir camide “maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak itikâf ibadetlerini yerine getirmek istediklerini” söyledi. Ancak grubun bu isteği, cami içerisinde polis ve bekçi tarafından engellendi. Grubun camiden çıkarıldığı müdahale sırasında biber gazı da kullanıldığı görüldü.

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