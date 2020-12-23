Can Dündar’a 27 yıl 6 ay hapis

MİT TIR’ları dâvâsında yargılanan Can Dündar, “Casusluk” suçundan 18 yıl 9 ay, “FETÖ’ye yardım” suçundan ise 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dündar’ın yargılandığı dâvâda avukatları son duruşmaya katılmama kararı almıştı. Avukatlar gerekçelerini, “14. Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda savunma yaparak önceden zaten belirlenmiş siyasî bir hükme hukukî meşrûiyet kazandırma pratiğinin parçası olmak istemiyoruz” şeklinde açıklamıştı. 2016 yılında yurt dışına çıkan Can Dündar hakkında duruşmalara katılmaması gerekçesiyle 10 Nisan 2018’de gıyabi tutuklama kararı verilmiş, 17 Nisan 2018’de ise kırmızı bülten çıkarılmıştı. Yurt dışında olan Dündar’ın iadesi için Almanya adlî makamlarına talepte bulunulmuştu.

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