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27 ARALIK 2020 PAZAR - YIL: 51

Can Dündar’a 27 yıl 6 ay hapis

23 Aralık 2020, Çarşamba 17:00
MİT TIR’ları dâvâsında yargılanan Can Dündar, “Casusluk” suçundan 18 yıl 9 ay, “FETÖ’ye yardım” suçundan ise 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dündar’ın yargılandığı dâvâda avukatları son duruşmaya katılmama kararı almıştı. Avukatlar gerekçelerini, “14. Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda savunma yaparak önceden zaten belirlenmiş siyasî bir hükme hukukî meşrûiyet kazandırma pratiğinin parçası olmak istemiyoruz” şeklinde açıklamıştı. 2016 yılında yurt dışına çıkan Can Dündar hakkında duruşmalara katılmaması gerekçesiyle 10 Nisan 2018’de gıyabi tutuklama kararı verilmiş, 17 Nisan 2018’de ise kırmızı bülten çıkarılmıştı. Yurt dışında olan Dündar’ın iadesi için Almanya adlî makamlarına talepte bulunulmuştu.

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  • Sezai MUMCU

    24.12.2020 11:06:32

    Adaleti iki tür biliriz, biri Adalet-i mahza (tam katiksiz adalet) digeri Adalet-i izafiye (izafî/göreceli TAVIZKAR adalet) Bundan gayrisi HUKUKTA CINAYETTIR. Bir ceza kanunu herkesi korur, herkesi cezalandir. Kisiye HAS CEZA HUKUKU HUKUKTA CINAYETTIR, TEMELINI DINAMITLEMEKTIR. Simdilerde ADALETTE BIR BIDAT daha cikardilar. Karar'in kanunlara uygun/adil olmasinin yaninda SIYASAL KARAR da varmis. DINI SIYASETE hizmetci, vesile ettiniz ALLAHIN GAZABINI HAKETTINIZ. Simdi de Adaleti Siyasete hizmetci ettiniz FELAH BULAMAYACAKSINIZ. SIYASI KARAR MAHKEMEDEN CIKMAZ, CIKARSA ESKIYA DÜNYAya HÜKÜMDAR OLUR.

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