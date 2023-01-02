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2 OCAK 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Çanakkale'de bulunan top mermisi imha edildi

02 Ocak 2023, Pazartesi 16:03
Çanakkale'de Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan patlamamış top mermisi, jandarma ekiplerince imha edildi.

Şehitler Abidesi'nin yakınlarında devam eden alt yapı çalışmaları sırasında 108 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı belirlenen patlamamış top mermisi bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ekiplerinin, haber vermesi üzerine bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı bomba imha ekipleri, mermi üzerinde inceleme yaptı.

Ekipler, inceleme sonrası 42 santimetre uzunluğunda ve 15 milimetre çapındaki top mermisini uzaktan kumandalı bomba imha robotu kullanarak döşedikleri fünye ile aynı alanda imha etti.

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, aradan 108 yıl geçmesine rağmen Çanakkale muharebe alanında toprağın altında hala kurşunlar ve savaş malzemelerinin çıkmaya devam ettiğini söyledi.

Bu kadar uzun yıllar geçmesine rağmen hala toprağın altından savaş malzemelerinin çıkıyor olmasının Çanakkale Savaşları'nın büyüklüğünü ortaya çıkardığını ifade eden Kaşdemir, "Yapmış olduğumuz değerlendirmeler sonucunda bulunan top mermisinin Çanakkale Savaşları sırasında Türk topçusunun atmış olduğu 15'lik bir gemi topu olduğunu anlamış olduk. Muhtemelen Çanakkale Savaşları sırasında Türk topçusunun karşı kıyıdan, Kumkale'den buraya atmış olduğu ve Çanakkale savunması için atmış olduğu top mermilerinden biri olduğunu gördük." dedi.

Başkan Kaşdemir, toprağın altında her zaman bir savaş kalıntısını bulma imkanı olduğunu, kendilerinin de Alan Başkanlığı olarak çok dikkatli, özenli bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Tabiri caizse zaman zaman iğneyle kuyu kazıyoruz. Biliyoruz ki, daha 100 yıl da geçse bu Çanakkale Savaş alanından böyle savaş malzemeleri, top mermileri, kurşunlar, tüfekler, savaş buluntuları çıkmaya devam edecek. Bu kadar dar bir alanda dünya tarihinin görmüş olduğu en şiddetli, büyük savaşlardan birisinin Çanakkale Savaşı olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Buradaki o büyük mücadelenin de Çanakkale kahramanlığının da dünya tarihinde ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu unutmamak gerekiyor."

AA

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