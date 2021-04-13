Çare yeni cezaevi yapmak değil, hukuka dönmek

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 39 cezaevi yapımına ilişkin, “Ne hak var, ne hukuk var, tek yapılan cezaevi… Reform diyorlar, eylem planı diyorlar, gazeteciler cezaevinde, aydınlar cezaevinde yetmedi, hâlâ cezaevi yapıyorlar” diyor.

Cezaevi yapımıyla ilgili Meclis’te soru önergesi veren CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Adalet Bakanlığı’na, 39 cezaevi yapımına ilişkin programın devam edip etmediği, bu yıl kaç ihale daha planlandığı, kamuda tasarruf tedbirleri tartışılırken bu sayıda cezaevi ihtiyacının neden kaynaklandığı, cezaevlerinin inşası için ne kadar bütçe ayrıldığı, toplam maliyetin ne olduğu sorularını yöneltti.

dw Türkçe’nin haberine göre, Çakırözer, “Ne hak var ne hukuk var, tek yapılan cezaevi…Reform diyorlar, eylem planı diyorlar, gazeteciler cezaevinde, aydınlar cezaevinde yetmedi, hâlâ cezaevi yapıyorlar” diyor.

Üç ayda cezaevi inşaatına 556 milyon lira

Tutuklu ve hükümlü oranına göre Avrupa Konseyi’ne üye 47 ülke arasında ilk sırada olan Türkiye’de cezaevi inşaatları sürüyor. Yılın üç ayında sözleşmesi imzalanan altı cezaevinin toplam bedeli 556 milyon lira. Mart ayında İnsan Hakları Eylem Planı’nın açıklandığı Türkiye’de, hükümetin cezaevi ihaleleri hız kesmiyor. Yılın ilk üç ayında sekiz cezaevi ihalesinin altısının sonuç ilanı yayınlandı. Ocak, Şubat ve Mart aylarında sözleşmeleri imzalanan altı cezaevinin toplam bedeli 556 milyon TL’yi buldu. Altı ihalenin beşinde yerli şirket lehine yüzde 15 fiyat avantajı uygulandı.

İnşaat çözüm mü?

Peki, yeni cezaevlerine ihtiyaç gerçekten var mı? Hak savunucularına göre cezaevlerindeki doluluk sorununu çözmenin yolu inşaat yapmak değil. Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nden Berivan Korkut, Türkiye’de halihazırda 374 cezaevi bulunduğunu ve bu cezaevlerinin kapasitesinin 250 bin 756 kişi olduğunu söylüyor. Avrupa Konseyi’nin 2020 ceza istatistikleri raporuna göre Türkiye, 31 Ocak 2020 itibarıyla, Rusya’yı da geçerek 100 bin kişiye düşen hapishane nüfusunda 357,2 kişiyle ilk sıraya yükseldi. Oran, 2010 ile 2020 yılları arasında yüzde 115,3 arttı.