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7 EYLÜL 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Barla’da 100. yıl coşkusu

07 Eylül 2026, Pazartesi 10:27
Bediüzzaman Said Nursî’nin Barla’ya gelişinin 100. yılı, Türkiye’nin çeşitli yerlerinden çok sayıda davetlinin katıldığı programla yâd edildi.

Haber ve Fotoğraflar: Erhan Akkaya - Osman Yiğit

Büyük İslâm âlimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursî’nin Barla’ya gelişinin 100. yılı, düzenlenen özel programla yâd edildi. “100. yıl Barla’da buluşuyoruz” başlığıyla gerçekleştirilen program, dün Barla Yeni Asya Vakfı Tesisleri’nde yapıldı. Yeni Asya Medya Grubu Bediüzzaman’ın bölgeye gelişinin 100. yılını özel bir organizasyonla karşıladı. 100. yıl için hazırlanan program, sabahın erken saatlerinde alana gelen misafirlere yapılan çorba ikramıyla başladı. Saat 11.00’de Barla köy meydanında başlayan ana ikram programına kadar geçen sürede Nur menzilleri gezildi; Barla Kabristanı, Nur’un ilk medresesi, Cennet Bahçesi, Muj/Mûş Mescidi ve Nur’un ikinci medresesi gibi hatıralarla dolu menziller ziyaret edildi. 

ASIRLIK ÇINARIN ALTINDAYIZ

Saat 14.00’te başlayan programın açılış konuşmasını Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu ve Yeni Asya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Avukat Adem Şahintürk yaptı. Şahintürk, "Ahirzaman insanına Allah'ın lütfu olarak Kur'ân hazinesinden gönderilen ve ikram edilen Risale-i Nurların ilk te'lifatının üzerinden geçmiş olan bir asırlık zaman dilimi içerisinde on binlerce 100 binlerce milyonlarca insan manevi hastalıklarına tedavi bulmuş manevi buhrandan çıkmış ve Allah'ın izniyle imanını kurtarmıştır inşallah. Bizler bugün burada bir asır evvel toprağa atılmış Çınar tohumunun zamanla neşvü nema bulmuş muhteşem Çınar ağacının altında serinlemekteyiz çok şükür. Bu sebeple tüm nur talebelerinin öncelikle kenetlenerek birlik ve bütünlük içerisinde tüm Müslümanların ittifak ve İttihadına hizmet etme mecburiyetleri vardır." ifadelerini kullandı. 

DÜNYA BİRİNCİSİNDEN KUR’ÂN TİLAVETİ

Program, 2020 yılı Kur’ân-ı Kerîm’i güzel okuma dünya birincisi Ali Tel’in gerçekleştirdiği Kur’ân-ı Kerîm tilavetiyle devam etti. Ardından gazetemiz yazarlarından İslâm Yaşar, Bediüzzaman ve Barla konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Buluşmada ayrıca Barla Belgeseli gösterimi yapıldı. Program, marşlar, şiirler ve dua ile devam etti.

Barla'nın Nur tarihindeki yeri

Bediüzzaman Said Nursî’nin Barla hayatı Mart 1927’de başladı. Resmî kayıtlarda sürgün yeri olarak geçen Barla, Bediüzzaman’ın hayatında ise “Nurs’tan sonraki meskat-ı re’sim” olarak yer aldı. Medresetü’z-Zehra idealinin ilk şubelerinden birinin açıldığı Barla, Risale-i Nur hizmetinin önemli merkezlerinden biri oldu. Binlerce Nur meyvesinin yetiştiği bu mümbit belde, Risale-i Nur’un neşrinde adeta bir medrese ve matbaa vazifesi gördü. Hatt-ı Kur’an’ın yasaklandığı istibdat döneminde Nur Fabrikası kahramanlarınca Kur’an’ın manasına ve i’cazının tezahürüne hizmet edilirken, Gül Fabrikası kahramanlarınca da lafzındaki tevafuk mucizesi gösterilerek Kur’an’ın lafzına yapılan saldırılar Kur’an hattını muhafaza ederek bertaraf edildi. Barla’da atılan Nur tohumları, zamanla Anadolu’ya kök salıp âleme dal budak uzattı.

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