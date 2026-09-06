Barla’da Bediüzzaman mevlidi

Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursî, Barla’ya gelişinin 100. yılı vesilesiyle düzenlenen mevlid programıyla yâd ediliyor. Yeni Asya Ege Bölgesi İl Temsilcileri tarafından tertiplenen program bugün Barla Yeni Asya Vakfı Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.

Barla’da 100. yıl buluşmasına davetlisiniz

Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu ve Yeni Asya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Avukat Adem Şahintürk’ün açılış konuşmasıyla saat 14:00’da başlayacak program Kur’ân-ı Kerîm tilavetiyle devam edecek. Başta Peygamberimiz olmak üzere bütün peygamberler, Sahabeler, evliyalar, hususan Bediüzzaman Said Nursî ve vefat etmiş bütün Nur talebelerinin ruhları için Kur’ân tilavetini 2020 yılı Kur’ân-ı Kerîm’i güzel okuma dünya birincisi Ali Tel seslendirecek.

Kur’an tilaveti ve duanın ardından gazetemiz yazarlarından İslam Yaşar, Bediüzzaman ve Barla hakkında bir konuşma yapacak. Türkiye’nin bir çok yerinden davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilecek mevlid programı Barla Belgeseli, marşlar ve ilahilerle devam edecek. Program öncesi, 11-14 saatleri arası Barla meydanındaki düğün salonunda misafirlere yemek ikramı yapılacak.

Haber Merkezi