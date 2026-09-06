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Hani özelleştirilmeyecekti?

06 Eylül 2026, Pazar 01:54
Köprü ve otoyolların “satılmayacağı” açıklamalarının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan kararla mülkiyet devri hariç olmak üzere işletme haklarının 30 yıllığına özel sektöre devredilmesinin önü açıldı.

Köprü ve otoyolların özel sektöre devredileceğine ilişkin tartışmalar daha önce gündeme geldiğinde hükümetten “satılmayacak” açıklamaları gelmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayınlanan yeni kararla, mülkiyet devri kapsam dışında tutulsa da aralarında İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin de bulunduğu köprü ve otoyolların 30 yıl süreyle işletme hakkının özel sektöre devredilmesinin önü açıldı. Birçok seçim ve iktidar dönemini aşacak 30 yıllık süre, kamuya ait stratejik ulaşım altyapısının işletmesinin uzun yıllar özel sektörde kalabileceği anlamına geliyor.

ÜÇ OTOYOL DAHA KAPSAMA ALINDI

Kararla birlikte KGM’nin sorumluluğundaki Niğde-Pozantı Otoyolu, Gaziantep Çevre Otoyolu ve Bursa Çevre Otoyolu’nun Çağlayan Kavşağı-Yenişehir Kavşağı arasındaki bölümü ile bu yolların bağlantı yolları özelleştirme kapsam ve programına alındı. Söz konusu otoyolların üzerindeki bakım ve işletme tesisleri, hizmet tesisleri, ücret toplama merkezleri, yük aktarma merkezleri ile diğer mal ve hizmet üretim birimleri de özelleştirme kapsamına dahil edildi.

İSTANBUL KÖPRÜLERİ DE LİSTEDE

Daha önce alınan kararlar kapsamında Edirne-İstanbul-Ankara Otoyolu, Pozantı-Tarsus-Mersin Otoyolu, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu, Toprakkale-İskenderun Otoyolu, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu, İzmir-Çeşme Otoyolu ve İzmir-Aydın Otoyolu özelleştirme kapsamındaki yollar arasında bulunuyor. Ankara ve İzmir çevre otoyollarının yanı sıra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Çevre Otoyolu, eski adıyla Boğaziçi Köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de kapsamda yer alıyor. Bu yollar ve köprülerin bağlantı yolları ile üzerlerindeki tesisler de özelleştirme çerçevesine dahil ediliyor.

MÜLKİYET DEVRİ YAPILMAYACAK

Kararda, özelleştirmede mülkiyet devri yönteminin uygulanmayacağı açıkça belirtildi. Buna göre kapsamdaki otoyol ve köprülerin mülkiyetinin satılması öngörülmüyor. Özelleştirme işlemleri; işletme hakkının verilmesi, kiralama, mülkiyetin gayriayni haklarının tesisi, gelir ortaklığı modeli ve işin niteliğine uygun diğer hukukî tasarruf yöntemlerinden biri veya birkaçının birlikte uygulanması yoluyla gerçekleştirilebilecek. Cumhurbaşkanı Kararı’na göre özelleştirme sözleşmelerinin süresi 30 yıl olacak. Özelleştirme işlemlerinin tamamlanması için ise 31 Aralık 2031’e kadar süre tanındı. Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar kapsamdaki yolların, köprülerin ve bunlara bağlı tesislerin bakım, onarım ve işletme sorumluluğu KGM’de kalacak.

Haber Merkezi

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