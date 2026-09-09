Türkiye'nin dev gıda şirketi konkordato ilan etti

Tekirdağ merkezli gıda ve temizlik ürünleri üreticisi Ege Gıda Meşrubat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile şirket ortakları hakkında 3 aylık geçici konkordato mühleti kararı verildi.

Tekirdağ merkezli Ege Gıda Meşrubat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile şirket sahipleri Dilek Göçler ve Necip Beştepe hakkında konkordato süreci başlatıldı. Gıda ve temizlik ürünlerinin toptan satışı ile üretimini yürüten firma için mahkeme geçici mühlet kararı verdi.

Edirne 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, şirket ve sahipleri hakkında 3 aylık geçici konkordato mühleti verilmesine hükmetti. Mahkeme, alacaklılara çağrıda bulunarak konkordato şartlarının oluşmadığı yönündeki itirazlarını delilleriyle birlikte 7 gün içinde sunabileceklerini bildirdi.

Ekonomim'in haberine göre şirket; şeker, çay, bakliyat, nişasta, sirke, gazoz, çamaşır suyu ve antifriz gibi geniş bir yelpazede imalat ve toptan satış faaliyetlerinde bulunuyor.

Şirketin son üç yıldaki vergi beyanlarına göre; 2023 yılında 3 milyon 119 bin 319 TL matrah üzerinden 779 bin 829 TL, 2024 yılında 3 milyon 377 bin 108 TL matrah üzerinden 844 bin 277 TL ve 2025 yılında 2 milyon 967 bin 374 TL matrah üzerinden 741 bin 843 TL vergi tahakkuk ettiği kaydedildi.