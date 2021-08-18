Çevik Bir ve Çetin Doğan'la birlikte 14 sanık hakkında tutuklama kararı

Yargıtay ilamının ardından Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan, aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında tutuklama kararı verdi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 sanık hakkında Yargıtay ilamına ilişkin incelemesini tamamladı. Mahkeme, sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker hakkında tutuklama kararı çıkartarak dosyayı infaz savcılığına gönderdi. Cezaları onaylananlar hakkında infaz savcılığının, sanıklara teslim olmaları için müddetname göndermesi bekleniyor. Müddetnamede yazan süre zarfında teslim olmayan sanıklar için yakalama kararı çıkartılacağı öğrenildi. Euronews Türkçe

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