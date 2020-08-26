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26 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Ceylan Çalışkan’ı rahmetle anıyoruz

26 Ağustos 2020, Çarşamba 00:32
Abdülkâdir Ceylân Çalışkan 1929 yılında, Emirdağ’da dünyaya geldi.

Ceylan Çalışkan’ın dünya penceresi

 

Babası, Bediüzzaman’ın “Çalışkanlar Hanedanı” olarak yâd ettiği ailenin bir üyesi olan Mehmed Çalışkan idi. 1948 yılında Afyon Hapsine girenler arasındadır. Lâhikalarda adı geçen Ceylân Çalışkan hakkında Bediüzzaman’ın övgü dolu sözleri yer almıştır. “Ceylân kabiliyetli bir genç. Dünya işini de yapar, âhiret işini de. Fakat onu dünyaya vermeyeceğim” diyen Bediüzzaman bir gün ona, “Ceylân, senin hayatın uhrevîdir. Eğer dünye- vî olsa pek azdır!” demiştir. Ceylan Çalışkan’ın Nur derslerinden tesbit ettiği notların bir kısmı şöyledir: “Bir Nur Talebesini makam-ı sıddıkiyete götüren iki yol vardır: a- Sadâkat b- Fedakârlık.

*İhlâs, kelimelerin ruh-u manevisidir. İhlâs olmadığı zaman kelimeler, eğitim mermisi gibi, hedefi bulsa da te’sir etmez. Onun için attığın fikir mermileri hedefi bulamıyor, te’sirsiz kalıyor. *Risale-i Nur’un yolu sırr-ı ihlâstır, kulluktur. Bu hakikatleri başta iç dünyamızı ma’mur etmek için kullanacağız. İçimizdeki putları kırmak için kullanacağız.” Ceylân Çalışkan 22 Ağustos 1963’de 34 yaşındayken, İstanbul’da Küçükçekmece taraflarında bir minibüsle yolculuk yaparken, trafik kazası sonucu vefat etti. Kabristanı Emirdağ Kabristanındadır. Bu vesileyle Ceylan Ağabeyi vefatının 57. yılı münasebetiyle rahmetle yâd ediyoruz. 

İstanbul – Yeni Asya 

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