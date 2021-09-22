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22 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Cezaevleri artıyor, yurtlar azalıyor

22 Eylül 2021, Çarşamba 21:47
SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, cezaevi sayısı artarken öğrencilerin barınma sorunu yaşıyor olmasının oldukça üzücü olduğuna dikkat çekti.

SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, son günlerde öğrencilerin yurt bulma sorununu Meclis’te gündeme getirdi. Karaduman, öğrenci sayısının çok, devlet yurdu ve öğrenci kapasitesi az olduğunu belirterek, son yıllarda sayısı artan cezaevleri ve bunların birer yatırım olarak değerlendirilip övünç kaynağı olarak görülmesi düşündürücü olduğunu, cezaevi sayısı artarken öğrencilerin barınma sorunu yaşıyor olmasının ise oldukça üzücü olduğunu söyledi. Karaduman, “Oysaki bir kütüphane bir cezaevi kapatmalı değil miydi?” dedi.

Kaç ceza evi açıldı?

Karaduman, Meclis Başkanlığı’na sunduğu önergesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a şu soruları yöneltti: “Ak Parti’nin 2002 yılında iktidara geldiği günden beri yapılan/açılan cezaevi sayısı ve bu cezaevlerinin toplam kapasitesi kaçtır? Hâlihazırda kullanılan cezaevi sayısı, tutuklu sayısı kaçtır? Ak Partinin 2002 yılında iktidara geldiği günden beri KYK bünyesinde açılan kız ve erkek öğrenci yurtları sayısı ve bu yurtlarda kalmış olan kız erkek öğrenci sayısı kaçtır? Hâlihazırda kullanılan KYK bünyesindeki öğrenci yurdu sayısı ve bu yurtlarda kalmakta olan öğrenci sayısı kaçtır? Yurtlarda kalan öğrenci sayısının toplam üniversite öğrencisi sayısına oranı kaçtır? Eğitimde fırsat eşitliği hakkı, parasız eğitim hakkı, barınma hakkı gibi temel hakların korunması ve bu hakların ihlalinin önlenmesi için ülkemizdeki en/tek yetkili mercii olan siz hangi çalışmaları yapmaktasınız?”

 

Etiketler: cezaevi, yurt
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