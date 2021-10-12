Cezaevlerinde çocuklara ''mahkum'' muamelesi

Yaşam Hakları Derneği’nin hazırladığı rapor, cezaevinde anneleriyle birlikte kalmak zorunda olan 345 çocuğun maruz kaldığı hak ihlâllerinin yaygınlaştığını ortaya koydu.

Raporda, Adalet Bakanlığı’nın cezaevlerine ilişkin düzenli ve ayrıntılı veri yansıtmadığına dikkat çekilirken, “2020 yılı sonu itibarıyla 800’den fazla çocuk, Mart 2021’de yayınlanan resmî rakamlara göre ise 345 çocuk ruhî ve fizikî gelişimlerinin en kritik döneminde demir parmaklıklar ardında büyümeye mahkûm ediliyor” tesbiti yapıldı. Raporda, Birleşmiş Milletler (BM) kurallarına aykırı olduğu halde cezaevlerinde çocuklara “mahkûm muamelesi yapılıyor” tesbiti vurgulandı. DW Türkçe’nin haberine göre, raporda; cezaevlerindeki çıplak arama ve sabah sayımlarının anneler kadar çocuklarda da büyük travmalara sebep olduğu, çocukların cezaevinde sağlıklı beslenemediği, çocuk doktoru olmadığı için tedavi imkânı olmadığı, çocukların oyun oynama hakkından bile uzak kaldığına dikkat çekildi.

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