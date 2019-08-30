Cezaevlerine hediye kitap kampanyası

“Siz de Cezaevlerine Kitap Hediye Edebilirsiniz” isminde başlattığı kampanyayla tutuklu ve mahkûmlara Risale-i Nurlar göndererek onlara bayram sevinci yaşatan Yeni Asya Neşriyat kampanyaya destek olunmasını bekliyor.

Yeni Asya Neşriyat değerli temsilci ve gönüllülerinden aldığı destekle 1 Ağustos tarihinde “Siz de Cezaevlerine Kitap Hediye Edebilirsiniz” kampanyası başlatmıştı. Kısa zamanda temsilci ve gönüllülerden olumlu dönüşler alan neşriyat kampanyanın neticesinde Kurban Bayramı öncesi tutuklu ve mahkûmların da bayram yapmaları amacıyla 08.08.2019 tarihinde cezaevlerine 51 koli Risale-i Nur gönderdi. Kitaplarına kavuşan tutuklu ve mahkûmların neşriyata gönderdikleri teşekkür mektuplarında; “Bize Risale-i Nurlar’ı göndermekle ikinci bir bayramı yaşattınız” ifadeleri yer alıyordu. Risale-i Nurlar’la ikinci bayramı yaşayan tutuklu ve mahkûmların selâm ve duâlarını alarak yoluna devam eden neşriyat 28.08.2019 tarihinde cezaevlerine 85 koli Risale-i Nur gönderimi gerçekleştirdi. 85 koli Risale-i Nur gönderimi yapmakla tek seferde gönderilen en yüksek sayıya ulaştı.

Risale-i Nur’a talep fazla

Cezaevlerinden, Risale-i Nurlar’ın kendilerine ulaşmasını heyecanla bekleyen, Risale-i Nurlar’ı okudukça daha fazlasını isteyen tutuklu ve mahkûmlardan çok sayıda talep olduğu söylenildi. Daha önce de duyurularında Risale-i Nur’a talebin yoğunluğunu belirten Neşriyat “Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir” hadisini hatırlatarak kıymetli, gönüllü ve temsilcilerinden paylaşımlar yapmalarını, dostlarına iletmelerini, kampanyaya destek olmalarını bekliyor.